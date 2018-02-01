Четверг, 1 Февраля 2018 15:18

АрмИнфо. Министерство внутренних дел Российской Федерации опубликовало список иностранцев, в 2017 году получивших российское гражданство, а также список стран, из которых эти граждане приехали в РФ.

Согласно этому списку, в 2017 году российское гражданство получили 25.144 жителей Армении. Из соседнего Азербайджана гражданство России получили 10.394 человека, и 2.535 человек из Грузии.

Отметим, что в 2016 году российское гражданство было предоставлено 22. 264 гражданам Армении. То есть, по сравнению с 2016 годом, число граждан РА, получивших российское гражданство, выросло примерно на 3.000 человек.

Ранее был опубликован список лиц, которые в течении последних 10 лет получили гражданство США. Согласно официальным данным, из 7,4 млн. граждан США 27.000 ранее проживали в Армении.

В то же время отмечается, что более половины граждан Армении, подавших запрос на визу для въезда в США, получают в посольстве отказ.