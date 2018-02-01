Четверг, 1 Февраля 2018 15:10

АрмИнфо. На высокогорном полигоне "Алагяз" российской военной базы, дислоцированной в Армении, в рамках проведения недельных тактико-специальных занятий по боевой готовности, соединения военнослужащих ротной тактической группы (РТГр) отразили атаку диверсионных разведывательных групп (ДРГ) условного противника.

Как сообщил АрмИнфо начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, в ходе совершения 100 км марша и занятия рубежа обороны соединением РТГр военной базы выполнила задачи по огневому подавлению и уничтожению наступающих ДРГ условного противника из всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий, зенитно-ракетных комплексов с воздушной поддержкой истребительной и армейской авиации. Контроль практических действий подразделений соединения в Закавказье на занятиях по боевой готовности в режиме реального времени обеспечили расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

На тактико-специальных занятиях с подразделениями российской военной базы в Армении в соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова применяется методика разведывательно-огневых (ударных) контуров с использованием автоматизированных систем управления. Всего к практическим занятиям привлечено более 2 тыс. военнослужащих и более 500 единиц специальной военной техники.