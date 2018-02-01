Четверг, 1 Февраля 2018 15:07

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 1 февраля одобрило поправки в законе "О структуре правительства", который в установленном порядке будут направлен в Национальное Собрание РА.

По словам министра юстиции РА Давида Арутюняна, новое правительство Армении, формирование которого начнется после апреля текущего года, будет состоять из премьер-министра, первого вице-премьера, двух вице-премьеров и министров. При этом, количество министерств не изменится, их будет 18. Новое правительство будет сформировано в течение 15 дней после назначения премьер-министра. После назначения премьер в пятидневный срок должен представить президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент или сразу назначает министров, или обращается в Конституционный суд, который должен подтвердить соответствие кандидата на эту должность. Правительство считается сформированным, если назначены минимум две трети членов кабинета. Член правительства вступает в должность с момента обнародования указа президента. Назначенные министры принесут клятву в присутствии президента в его резиденции. Заседания правительства будут проходить в закрытом режиме, что, по словам Арутюняна, даст возможность членам Кабмина вести откровенный и заинтересованный разговор по тем или иным вопросам. Правительства практически всех стран мира проводят свои заседания в данном формате. Но в случае информированности граждан по ряду вопросов решением премьер-министра отдельные вопросы повестки могут ретранслироваться.

Отметим, что согласно муссируемым слухам, пост премьер-министра займет нынешний президент РА Серж Саргсян, а первого вице-премьера - нынешний глава правительства Карен Карапетян.