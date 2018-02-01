Четверг, 1 Февраля 2018 14:58

АрмИнфо. Будущий премьер-министр Армении будет управлять страной из Баграмяна 26 - резиденции ныне действующего главы государства, а будущий президент будет осуществлять свою деятельность с Дома правительства по улице Маштоца. Соответствующие поправки в законе "О социальных гарантиях, обслуживании и обеспечении деятельности лиц, занимающих государственные должности" одобрены на заседании правительства 1 февраля.

Представляя проект поправок, министр юстиции РА Давид Арутюнян отметил, что в документе установлены размеры резервного фонда для президента, премьер-министра и спикера парламента. Для президента размер фонда будет равен 75 млн драмам, для премьер-министра - 150 млн драмам, спикера НС - 50 млн драмам. Предусмотрены штатные единицы для работы в аппаратах президента и премьер-министра. Так, в аппарате президента будут работать 180 человек, в аппарате премьер-министра -

600.

Согласно документу, главе правительства Республики Армения с целью обслуживания выделяются резиденция в Ереване (Баграмяна 26), служебный особняк в Ереване с соответствующим обслуживанием (Дзорапи 74, 3-й корпус), государственная дача на Севане, обеспеченная соответствующим инвентарем и обслуживанием, автотранспорт специального назначения, специально оборудованные самолет и вертолет. С целью наблюдения за состоянием здоровья премьера Республики Армения выделяется личный врач. С дозволения премьера специально оборудованным самолетом и вертолетом могут воспользоваться также иные высокопоставленные должностные лица.

Отмечается также, что главам национального Собрания Армении и Конституционного суда полагается служебный особняк в Ереване. Однако, по решению премьера, данной привилегией могут воспользоваться и иные высокопоставленные должностные лица.

Президент Республики Армения, премьер-министр, председатель парламента, вышедший в отставку президент РА, а также члены их семей в аэропортах республики имеют право пользоваться залом специального обслуживания. Данной привилегией могут воспользоваться, в том числе, члены делегаций, прибывших в Армению по приглашению президента и премьера страны. В отдельных случаях правом могут воспользоваться также иные лица, в порядке, установленном премьер-министром страны.

Деятельность офиса экс-президента финансируется за счет бюджетных средств (число сотрудников не должно превышать 3 штатных единицы). Госбюджет профинансирует также визиты экс-президента в иностранные государства в течение 1 года. Общая продолжительность каждого визита в данном случае должна быть не более 10 дней. Президент Республики Армения, вышедший в отставку, за исключением случаев его отрешения от должности, имеет право на специальную пенсию в размере 70% суммы месячного должностного оклада. Данным правом он не сможет воспользоваться на период пребывания на выборной или назначаемой должности.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу конституционных изменений финансирование аппарата президента Армении планируется сократить более чем в два раза. Если по утвержденному на 2017-й год бюджету предусматривались общие расходы на сумму 4 млрд 880 млн драмов, то на 2018 год общая сумма расходов аппарата президента предусмотрена в размере 2 млрд 381 млн драмов.

По новой Конституции, параллельно с сокращением полномочий президента страны возникла необходимость в сокращении и аппарата, которые в президентском администрации начались еще летом истекшего года: с начала года работали 410 сотрудников, с 1 июня это число было сокращено до 385 человек, а с 1 октября - до 330 человек. Отметим, что с апреля 2018 года Армения полностью переходит на парламентскую форму правления. Именно тогда истекает срок полномочий нынешнего президента Сержа Саргсяна.

Закон вступает в силу в день вступления в должность новоизбранного президента Республики Армения. Этим признается утратившим силу закон РА от 5 марта 1996 года <О вознаграждении, обслуживании президента Республики Армения и обеспечении его безопасности>.