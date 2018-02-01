Четверг, 1 Февраля 2018 14:09

АрмИнфо. Воздействие американских санкций в отношении России на Армению очевидно. Такое мнение 1 февраля в Ереване на обсуждениях "Санкции США и ЕС в отношении России и их армянские следы" выразил руководитель Армянского института по международным вопросам и безопасности Степан Сафарян.

Эксперт напомнил, что Россия является стратегическим союзником Армении, более того, армянская экономика находится в серьезной зависимости от РФ, и в республике действует около 3000 предприятий с российским капиталом. "В этой связи можно представить масштабы воздействия западных санкций в отношении России на Армению. Хотел бы еще раз напомнить о причинах этих санкций: аннексия Крыма, гибридная война на Востоке Украины, ситуация в Сирии, а также нахождение следов российского вмешательства в президентские выборы в США", - убежден Сафарян.

Вместе с тем политолог считает, что формулировки, содержащиеся в стратегии развития США, представленные президентом Дональдом Трампом напрямую связанны с "кремлевским докладом" Минфина страны, представленным в Конгресс на утверждение. Он напомнил, что в "кремлевский доклад" вошли представители банковской сферы, энергетической и газовой отрасли, а также военной промышленности. Сафарян констатировал, что санкции в отношении российской банковской сферы, имеющей достаточно серьезную вовлеченность в армянскую экономику, уже сказались на Армении, и ярким примером этому стал и "Электрик Ереван" в 2015 году. Он также предположил, что последствия санкции скажутся и на сферу обороны, так как между Арменией и РФ действует ряд контрактов, а российские оборонные предприятия также оказались в этом списке. "Полагаю, что и российские бизнесмены армянского происхождения, оказавшиеся в этом списке, могут воспользоваться Арменией в качестве спасательного круга", - заключил Сафарян.

Отметим, что 30 января стало известно, что Минфин США подготовил "кремлевский доклад" в который вошли 210 человек - 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также первые 96 бизнесменов из российской части списка миллиардеров Forbes, опубликованной в апреле 2017 г. В списке оказались и три российских бизнесмена армянского происхождения совладелец крупнейшей розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий (находится на 18 строчке из российской части списка миллиардеров Forbes, опубликованной в апреле 2017 г.), президент и основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян (32 строчка), совладелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров (48).

По закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), Минфин США до 29 января 2018 года обязан был представить Конгрессу доклад о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах (авторы закона называют их олигархами). Согласно статье 241, документ должен включать в себя информацию об отношениях этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале и источниках дохода, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей). Отдельный документ будет посвящен возможности запрета на американские инвестиции в российский госдолг.