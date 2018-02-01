Четверг, 1 Февраля 2018 13:51

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 1 февраля одобрило поправки в законе "О государственных наградах и почетных званиях".

Представляя проект поправок, министр юстиции РА Давид Арутюнян отметил, что согласно Конституции, государственные награды на основании своих указов вручает президент Армении, он же присваивает и почетные звания. С ходатайствами о награждениях и присвоении почетных званий выступают премьер-министр, Национальное Собрание, Конституционный суд и Высший судебный совет. До представления ходатайства в законопроекте установлены лица, имеющие право представлять предложения премьер-министру - это могут быть как физические, так и юридические лица. Премьер-министр, получив предложение, направляет его в совещательную комиссию в целях получения заключения.

В документе представлен порядок вручения государственных наград и присвоения почетных званий президентом РА, также представлены описания государственных наград.