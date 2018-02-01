Четверг, 1 Февраля 2018 13:15

АрмИнфо. Кандидат в президенты от правящей Республиканской партии Армении, посол РА в Великобритании Армен Саркисян сегодня вылетел в Москву для встреч с представителями армянской общины России.

Как сообщили АрмИнфо в офисе кандидата, его в Армении не будет 4 дня. Сегодня он проведет встречи с представителями армянской общины Москвы, в последующие дни с представителями общин других российских городов.

Ранее Армен Саркисян заверил, что окончательное решение о своем выдвижении примет лишь по итогам встреч с представителями различных социальных кругов Армении, Диаспоры и Арцаха. Президентские выборы в Армении запланированы 2 марта. Парламент должен избрать президента 35 голосов. В случае второго и последующих туров ценз на избрание снижается.