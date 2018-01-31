Среда, 31 Января 2018 20:07

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 1 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-16:30 - частично улицы 3-8 в Сари таге и прилегающие общественные абоненты; жилой дом 46/81 на ул. Таиров и прилегающие общественные абоненты; собственные дома 1-369 в кв. "Норагюх" и прилегающие общественные абоненты; частично проспект Мясникяна и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Таперакан; частично улицы Шаумяна, Колхозникнери в городе Арарат;

10:00-14:00 жилые дома 5, 7, 9, 42, 44 на ул. Гая в городе Веди;

10:30-16:00 частично село Верин Арташат;

14:00-16:00 частично село Арарат;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 - село Салют в районе Ашоцк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.