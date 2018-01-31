Среда, 31 Января 2018 18:25

АрмИнфо. Россия, вместе с другими странами сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения и предпринимает усилия, направленные на расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

Об этом 31 января на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила, что этой теме была посвящена значительная часть встречи президента России с лидерами Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге в 2016 году, она также обсуждалась в ходе визита главы МИД России в ноябре прошлого года в Баку и в Ереване, в рамках ОБСЕ было подготовлено несколько вариантов документов, регламентирующих деятельность дополнительных наблюдателей. "На прошедшей в Кракове 18 января встрече министров иностранных дел двух стран, организованной стройкой сопредседателей, сторонам были переданы обновленные предложения. Министры дали принципиальные согласия на подготовленный посредниками документ. Остались некоторые технические детали, их сторонам еще предстоит досогласовать, прежде чем, будет запущен механизм расширения", - отметила Захарова.

Говоря о перспективах мирного урегулирования конфликта, официальный представитель МИД России еще раз подчеркнула, что только стороны, проявив политическую волю могут прийти к компромиссному решению, которое положит конец по настоящему затянувшемуся конфликту. "В октябре прошлого года в Женеве прошел саммит президентов Армении и Азербайджана, на котором главы двух государств условились активизировать переговорный процесс. После этого дважды встречались министры, были сделаны соответствующие заявления. В первой декаде февраля сопредседатели планируют совершить визит в регион с тем, чтобы уточнить позиции сторон по проблемам и проблемным вопросам конфликта", - заключила Захарова.

При этом отвечая на вопрос, может ли положительный опыт взаимодействия России, Ирана и Турции в Сирии послужить для урегулирования других региональных проблем, к примеру, карабахской, Захарова, подчеркнула, что это совершенно разные конфликты. По ее убеждению, неуместно смешивать или проводить параллели между этими двумя конфликтами.