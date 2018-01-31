Среда, 31 Января 2018 18:08

АрмИнфо. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не забывать день Геноцида армян в Османской империи.

"Мы никогда не должны забывать 24 апреля 1915 года - Геноцид армян, первый геноцид двадцатого века. Более того, День Геноцида армян должен быть включен в календарь памятных дней Франции. Решение об этом будет принято в ближайшее время", - сказал Макрон на ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции.

При этом он напомнил, что соответствующее обещание он дал в ходе предвыборной кампании и намерен его сдержать. При этом глава Франции призвал бороться с отрицанием Геноцида армян. "Законопроект о криминализации отрицания геноцидов вновь будет внесен на обсуждение и голосование в ближайшее время. Эта борьба позволяет нам смотреть в глаза сегодняшней реальности и нынешним трагедиям",-сказал французский лидер.

В ходе своего выступления он также коснулся нагорно-карабахского урегулирования и отметил, что Франция в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, будет продолжать идти по пути выслушивания всех сторон конфликта. Он подчеркнул, что Париж выступает за нахождение компромисса в разрешении конфликта, поскольку статус-кво не решает проблему.