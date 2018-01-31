Среда, 31 Января 2018 17:31

АрмИнфо. Первый заместитель министра охраны природы Эрик Григорян 31 января принял делегацию во главе с начальником отдела по вопросам Восточного партнерства, а также Белоруссии, Армении и Азербайджана, генерального директората по вопросам соседства Еврокомиссии Василисом Марагосом.

Как сообщает пресс-служба Министерства охраны природы, в ходе встречи Эрик Григорян представил последние достижения в области отраслевого развития, а также законодательные инициативы, и практические шаги по сохранению богатого биоразнообразия Армении. Первый заместитель министра охраны природы высоко оценил сотрудничество с международными структурами, в частности с Европейским союзом, и подчеркнул важность их поддержки для решения проблем в сфере охраны природы. Эрик Григорян также упомянул о расширении двустороннего сотрудничества с государствами-членами ЕС в области охраны окружающей среды.

В свою очередь Василис Марагос рассказал о возможностях расширения сотрудничества в области охраны окружающей среды и перспективных программах после подписания нового Рамочного соглашения ЕС-Армения. Глава делегации отметил готовность Европейской комиссии помочь Армении по улучшению окружающей среды.

По завершении встречи были достигнуты договоренности об активизации рабочих совещаний и расширении сферы двустороннего сотрудничества в области экологии.