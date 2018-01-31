Среда, 31 Января 2018 17:20

АрмИнфо. В ноябре текущего года в Ереване состоится третье заседание армяно-кувейтской

межправительственной комиссии, в связи с чем необходимо уже сегодня готовиться к этому событию. Об этом 31 января в ходе встречи с послом Кувейта в Армении Науафом Абдулазизом Абдулла аль-Энези заявил министр территориального управления и развития РА Давид Локян.

По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в процессе подготовки к третьему заседанию межправительственной комиссии необходимо подключить все ведомства и частный сектор. "Мы должны поставить перед собой задачу повышения двустороннего товарооборота и довести экономические связи на качественно новый уровень", - сказал министр. Он подчеркнул, что между обоими государствами подписаны многочисленные документы, которые могут стать основой для активного сотрудничества в различных сферах.

В свою очередь, посол Кувейта также констатировал, что двусторонние экономические связи находятся не на должном уровне. Он заверил армянского министра в готовности своей страны к развитию торгово-экономических отношений с Арменией. "В этом вопросы мы также придаем важность активной работы торгово-промышленных палат двух государств. Я нахожусь в постоянной связи с представителями Фонда инвестиций Кувейта, которые готовы к сотрудничеству с властями Армении в целях осуществления вложений в любую сферу", - подчеркнул дипломат.

Давид Локян представил своему гостю предложения о реализации реальных программ в таких сферах, как сельское хозяйство, рыбоводство, строительство малых водохранилищ, здравоохранение, фармацевтика, туризм и др. Он заявил, что пакет предложений после обсуждений у премьер-министра РА будет представлен кувейтской стороне. "Мы готовы выступить с предложениями и сотрудничать с Фондом инвестиций Кувейта на таких принципах, которые будут взаимовыгодными. Считаю, что необходимо уже перейти к конкретным шагам, практическим обсуждениям, чтобы к следующему заседанию межправительственной комиссии подойти с определенными результатами", подчеркнул Давид Локян. Он призвал до ноябрьского заседания комиссии продолжить обсуждения и установить четкий график работ.