Среда, 31 Января 2018 17:04

АрмИнфо. Президент Армении, председатель Совета Национальной безопасности Серж Саргсян созвал заседание Совбеза, на котором был обсужден проект программы по модернизации вооруженных сил РА на 2018-2024 гг. и правовой процесс обеспечения конституционных реформ.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян представил свои оценки и подходы касательно разработанного Минобороны Армении проекта программы по модернизации ВС РА. Глава армянского государства напомнил членам Совбеза, что 24 октября прошлого года поручил министру обороны разработать программу долгосрочного развития ВС РА. "Это поручение обусловлено следующим обстоятельством: в регионе формируются новые вызовы, и наилучший способ реагирования на них - разработка долгосрочной программы развития. В обществе возникли вопросы, почему до сих пор Минобороны или ВС Армении не имели программу развития, долгосрочную программу? Конечно же, имели. Всегда были программы, но разница между прежними и этой в том, что предыдущие в большинстве своем были краткосрочными программами, а те, которые считались долгосрочными были больше похожи на желания, идеи, вектор. Эта программа отличается от других долгосрочных, она целевая, есть определенность, поставлены сроки, рассчитаны качественные и финансовые показатели. Сегодня, по моему мнению, в наличии программа, которая хорошо разработана, поставлены цели, есть показатели, и самое главное присутствуют финансовые подсчеты. Сказанное мною не означает, что сегодня мы не можем внести изменения в эту программу - можем. Именно поэтому она представлена на утверждение в Совбез, потом уже дадим ход", - сказал президент Армении.

После выступления президента Армении, по первому вопросу доложил министр обороны Виген Саркисян. По результатам обсуждений, Совбез одобрил представленные подходы и поручил Правительству обработать их и представить их на утверждение президенту.

По второму вопросу повестки доложил министр юстиции Давид Арутюнян. Со слов министра, пять из семи конституционных законов, предусмотренных указанным процессом полностью приняты, один был принят в Национальном Cобрании в первом чтении, еще один будет обсуждаться на предстоящей четырехдневке в феврале. Арутюнян также доложил, что в рамках того же процесса приняты 27 пакетов законов.

На заседании были одобрены результаты правового процесса обеспечения конституционных реформ и поручено Правительству продолжить их реализацию и обеспечить логическое завершение процедуры.