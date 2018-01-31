Среда, 31 Января 2018 16:50

АрмИнфо. Министр Чрезвычайных ситуаций Армении Давид Тоноян 31 января принял делегацию Европейского союза, во главе с заместителем руководителя отдела Восточного партнерства в Европейской службе внешних дел Дирком Лоренцом.

Как сообщает пресс-служба МЧС, делегация находится в Армении в рамках 5-го заседания подкомитета ЕС-Армения по вопросам энергетики, транспорта, экологии и гражданской обороне. В ходе встречи обсуждалась возможность начала и расширения сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям Армении и соответствующими инфраструктурами ЕС в области защиты и подготовленности населения в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения- ЕС, подписанном 24 ноября 2017 года. В частности, обсуждались форматы сотрудничества, обмен опытом и развитие институциональных возможностей системы экстренной помощи посредством обучения и проведения законодательных реформ.

Сторона ЕС подтвердила, что Армения сможет представить свои приоритеты в области защиты населения на Европейском форуме по защите населения, запланированном на март этого года.

В своем выступлении министр Тоноян подчеркнул, что приоритеты МЧС в области защиты населения и снижение уровня опасности от стихийных бедствий четко обозначены, и ожидается, что ЕС будет оказывать Армении помощь в реализации данных программ, а также в сфере обеспечения технической безопасности.