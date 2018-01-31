Среда, 31 Января 2018 16:34

АрмИнфо. Не исключено, что июльская встреча президентов России Путина и США Трампа принесла российско-американским отношениям больше вреда, чем пользы. Подобное мнение выразил АрмИнфо советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии, экс-директор российского отдела в Совбезе США, научный сотрудник по глобальным вопросам Института Джексона Йельского университета, директор Kissinger Associates Томас Грэм.

Свидетельством правильности данного предположения, по его мнению, является последовательное ухудшение отношений двух стран как до, так и после этой встречи. И это несмотря на обратные ожидания в Москве и меньше - в Вашингтоне.

"В свете ;t последующего законодательного закрепления Конгрессом существующего санкционного режима, вынужденного сокращения дипсостава и закрытия дипучреждений в обеих странах, объявления России наравне с Китаем стратегическим противником, нацеленным на подрыв позиций США в мире в Стратегии национальной безопасности США, едва ли есть причины надеяться на улучшение этих отношений в 2018-м", - прогнозирует аналитик.

Учитывая отсутствие проявления гибкости в ключевых вопросах двусторонней и глобальной повестки обеими сторонами, Грэм прогнозирует подобную поведенческую линию в отношениях Вашингтона с Москвой и в дальнейшем. Особенно, учитывая приближающиеся президентские выборы в России, и промежуточные выборы в Конгресс США.

Отмечая факт укрепления в США, несмотря на озвучиваемую сторонами готовность к сотрудничеству, антироссийских, а в России антиамериканских настроений, аналитик подчеркнул отсутствие перспектив сотрудничества до тех пор пока стороны не откажутся от своих требований по ключевым вопросам двусторонней повестки, включая Сирию, Украину и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подобные же перспективы, по прогнозам Грэма, в ближайшее время не просматриваются.