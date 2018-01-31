Среда, 31 Января 2018 16:06

АрмИнфо. Посол Армении в Румынии Сергей Минасян в ходе встречи с французской коллегой Мишель Рамис представил основные направления и приоритеты армянской внешней политики, региональные проблемы, и подходы Еревана по их решению.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства РА в Румынии, Минасян рассказал о подготовительных работах к XVII саммиту Франкофонии, запланированного в октябре в Ереване. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в регионе Франкофонии, коснулись проведения совместных мероприятий и перспектив сотрудничества. Собеседники обсудили перспективы расширения и углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества на фоне подписанного в ноябре прошлого года между Арменией и ЕС соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Минасян также рассказал о процессе нагорно-карабахского урегулирования, о последних развитиях, а также усилиях Армении и сопредседателей МГ ОБСЕ по продвижению переговорного процесса.

Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.