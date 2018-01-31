Среда, 31 Января 2018 15:48

АрмИнфо. 51.5% мужчин и 1.8% женщин Армении являются активными курильщиками. Об этом говорится в национальном опросе организации Steps, на который ссылается пресс-служба Министерства здравоохроанения Армении. В опросе приняли участие 2.349 граждан страны в возрасте от 18 до 69 лет.

В ходе опроса выяснилось, что средний возраст начинающих курильщиков в Армении равен 18 годам. Каждый год в Армении диагностируется 1300-1500 случаев злокачественных новообразований в дыхательной системе, бронхах и в легких. В 2016 году общее число больных составило 1930 человека, из которых 1624 были мужчинами, 306 - женщинами. В тот же период времени было зарегистрировано 1170 смертей от этих заболеваний, из которых 975 умерших - мужчины, 195 - женщины. Статистические данные, считают специалисты ведомства, свидетельствуют о том, что рак легких и смертность среди мужчин в 5-6 раз выше, чем у женщин. В то же время в Армении ежегодно регистрируется 55 000 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, одной из основных причин развития данных болезней также является курение. Более того, отмечается, что 56,4% взрослого населения РА подвергаются воздействию вторичного дыма в домашних условиях и 26,6% на рабочем месте.

Отметим, что Министерство здравоохранения Армении подготовило законопроект, согласно которому запрещается курение в общественных местах. За нарушения закона предусматриваются очень высокие штрафы: от 250.000 драмов ($500) до 500.000 драмов при повторном нарушении закона. Курение хотят запретить в кафе, ресторанах, казино, театрах, образовательных учреждениях, в спортивных центрах, в зданиях аэропортов и в любых иных закрытых помещениях.