Среда, 31 Января 2018 15:41

АрмИнфо. Член правления Армянского общенационального движения (АОД), бывший председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованнес Игитян, убежден, что от прихода к власти кандидата в президенты Армении от Республиканской партии (РПА) Армена Саркисяна отношения с Россией не пострадают.

"Отношения с Россией не будут обусловлены личностью президента страны, это будет больше прерогатива будущего премьер-министра Армении. Кроме того, Россия уже давно по всем ведущим направлениям имеет монополию. В действительности, мнение о том, что мы осуществляем политику "и:и" -ошибочно, у нас полностью пророссийская политика",- сказал Игитян 31 января на пресс-конференции в Ереване.

Отвечая на вопрос о том, каким же образом будет реализовываться новое рамочное соглашение Армения-ЕС, если у нее пророссийская политика, он констатировал, что отношения Армении с Европейским Союзом не были заложены этим соглашением, взаимодействие было и продолжится в том же темпе. "ЕС неоднократно заявлял, что ожидает от Армении конкретных и эффективных действий. Никто не будет платить деньги за имитацию деятельности. Европейские налогоплательщики требовательно относятся к любым выделениям средств. Что касается пунктов соглашения, которые уже планируется начать реализовывать весной текущего года, то я убежден, что их можно было бы реализовывать и без содействия ЕС, так как все эти пункты касательно верховенства закона, прав человека, борьбы с коррупцией прописаны в нашей конституции. Другой вопрос, кем это будет реализовываться, и будет ли реализовываться вообще", - сказал Игитян. При этом он добавил, что в Армении сегодня те же избранные депутаты, призванные защищать интересы граждан, не только не выполняют своих прямых обязанностей, но и элементарно не представляют как живут люди, находящие за чертой бедности.

Говоря в целом о личности Армена Саркисяна, Игитян сказал, что его мнение в любом случае будет субъективным, так как он уже давно его знает, работал с ним на международных площадках, где вместе продвигали ряд актуальных для Армении вопросов, в том числе, и по Нагорному Карабаху. Нужно понимать то обстоятельство, считает эксперт, что Саркисян приходит к власти не при помощи народа, и личность на этом посту не сможет каким-то существенным образом изменить ситуацию внутри страны.

Напомним, что президент Армении Серж Саргсян предложил выдвинуть в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии Армении посла РА в Великобритании Армена Саркисяна, который уже провел свои первые встречи с представителями некоторых политических сил.

Президентские выборы в Армении состоятся 2 марта. Президента изберет парламент 3/5 голосов, в случае второго и последующих туров ценз на избрание снижается.