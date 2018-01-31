Среда, 31 Января 2018 14:36

АрмИнфо. Санкции Минфина США в отношении ряда российских бизнесменов тем или иным образом соприкасаются с Арменией и различными сферами ее экономики. Подобную точку зрения 31 января на пресс- конференции в Ереване выразил член правления Армянского общенационального движения (АОД), бывший председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованнес Игитян.

Эксперт считает, что новые санкции в отношении России инициированы не желанием оказать давление на Москву или победить ее, а "агрессивными действиями" РФ в Украине из-за "захвата Крыма" и проводимой

кибервойны. "Армения должна более внимательно следить за процессами, за тем по каким причинам вводятся те или иные санкции в отношении России. Более того, на международных площадках воздержаться от поддержки документов, имеющих антиукраинский окрас", - сказал он. При этом Игитян добавил, что Армения должна вести более дальновидную политику, и делать это так, чтобы с ней считалась та же Россия.

Отметим, что накануне стало известно, что Минфин США подготовил "кремлевский доклад" в который вошли 210 человек - 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также первые 96 бизнесменов из российской части списка миллиардеров Forbes, опубликованной в апреле 2017 г. В списке оказались и три российских бизнесмена армянского происхождения совладелец крупнейшей розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий (находится на 18 строчке из российской части списка миллиардеров Forbes, опубликованной в апреле 2017 г.), президент и основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян (32 строчка), совладелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров (48).

По закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), Минфин США до 29 января 2018 года обязан был представить Конгрессу доклад о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах (авторы закона называют их олигархами). Согласно статье 241, документ должен включать в себя информацию об отношениях этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале и источниках дохода, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей). Отдельный документ будет посвящен возможности запрета на американские инвестиции в российский госдолг.