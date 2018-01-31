Среда, 31 Января 2018 14:05

АрмИнфо. Армения должна поднять вопрос продажи Россией вооружения Азербайджану. Такое мнение 31 января на пресс- конференции в Ереване выразил член правления Армянского общенационального движения (АОД), бывший председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованнес Игитян.

По убеждению эксперта, несмотря на то, что армянские власти зачастую воздерживаются даже произнести слово Россия, этот глобальный вопрос не может остаться без внимания. По его словам, это актуально и с учетом международного соглашения о запрете продажи вооружения в регионы, находящиеся в конфликтах.

Отметим, что на прошлой неделе стало известно о поставке новой партии вооружения Россией Азербайджану. Как сообщила пресс-служба Минобороны АР, поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом и после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян комментируя продажу вооружения Россией Азербайджану заявил, что и президент Армении, и министр иностранных дел не однократно касались этого вопроса. "Известно, по каким причинам и с каким акцентом этот вопрос постоянно спекулируется азербайджанской агитпропагандой. Армения делает всё возможное для сохранения военного баланса в регионе, в том числе, используя те возможности, которые исходят из наших союзнических отношений с Россией. Приобретается вооружение и военная техника по более доступным ценам", - сказал Налбандян.