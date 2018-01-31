Среда, 31 Января 2018 13:53

АрмИнфо. "Интересы России и интересы Армении совпадают далеко не во всех вопросах, несмотря на то, что мы являемся стратегическим партнером Москвы. Одним из пунктов столкновения интересов является поставка РФ оружия Азербайджану. В данной ситуации наши интересы приносятся в жертву, однако в наших силах изменить данную ситуацию". Об этом 31 января на пресс-конференции заявил основатель Армянского института международных отношений и безопасности, политолог Степан Сафарян.

Сафарян отметил, что до тех пор, пока мы будем во всем соглашаться с Москвой, наши интересы не будут учитываться, и у нас не будет равных отношений. "Россия на данный момент ведет двойную игру, поставляя оружие и Армении, и Азербайджану, таким образом, полностью контролируя ситуацию и держа обе стороны в зависимости. Интересы Армении в данной ситуации не учитываются. Мы должны сделать так, чтобы наша позиция была услышана Москвой и учитывалась в любом случае", - отметил политолог.

По мнению эксперта, Армения должна постоянно озвучивать свою позицию относительно того, что считает неправильной политику Москвы, как стратегического партнера, по вооружению Азербайджана. "Мы должны укрепить свои позиции и дать понять. Нам необходимо сделать наш голос в решениях России значимым и весомым. В противном случае мы всегда будем на задних ролях, а не равноправными партнерами и наши интересы всегда будут приноситься в жертву интересам России. Москва начнет учитывать наши интересы лишь тогда, когда осознает опасность потери Армении, как партнера",- отметил эксперт.

При этом Сафарян выразил мнение, что поставка нынешней партии российского оружия в Азербайджан не таит в себе опасности и не скажется на баланс сил в регионе, поскольку на данный момент война между Арменией и Азербайджаном не выгодна ни России, ни Европе, ни США. "Это просто выгодная для России экономическая и политическая сделка",- резюмировал эксперт.

Отметим, что на прошлой неделе стало известно о поставке новой партии вооружения Россией Азербайджану. Как сообщила пресс-служба Минобороны АР, поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом и после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта.