Среда, 31 Января 2018 13:34

АрмИнфо. Недоразумение, связанное с желанием итальянской Полиции арестовать в Риме депутата армянского парламента от оппозиционного блока "Елк" Никола Пашиняна, было улажено на месте. Об этом на своей страничке в Facebook написал сам депутат.

По его словам, он порядка 30 минут объяснял и доказывал итальянским правоохранителям, что не находится в международном розыске. Под конец его труды увенчались успехом и итальянские полицейские удалились. Однако, как написал парламентарий, итальянские правоохранители основательно подготовились к его аресту, прибыли в гостиницу в многочисленном составе. "Вероятно, они думали, что ловят опасного преступника, которому с 2008 года удавалось скрываться от Интерпола",- пошутил парламентарий.

Отметим, что Пашинян был объявлен в международный розыск в марте 2008 года, когда после массовых акций протеста после президентских выборов, одним из организаторов которых он являлся, был приговорен к аресту, но скрылся от правосудия. Однако через год Пашинян все же сдался отечественным стражам порядка, и был приговорен к 7 годам лишения свободы, тем не менее затем был амнистирован и освобожден.

После заявления Пашиняна о том, что итальянские полицейские хотели его арестовать, поскольку власти Армении объявили депутата в розыск по линии Интерпола, Полиция РА выступила с заявлением, в котором заверила, что сразу после явки Пашиняна в правоохранительные органы в 2009 году, розыск в его отношении был прекращен, и об этом был поставлен в известность также Интерпол.