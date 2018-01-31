Среда, 31 Января 2018 12:53

АрмИнфо. Предложение Сержа Саргсяна о выдвижении на президентских выборах в Армении в качестве кандидата от правящей Республиканской партии было “ожидаемой неожиданностью”, до этого с ним не было подобного разговора, признался в интервью телеканалу “Шант” посол РА в Великобритании Армен Саркисян, заметив, что его имя часто и раньше муссировалось во время различных выборов в Армении.

При этом он выразил признательность президенту, что дал ему время на раздумья. “Для этого есть много причин. И вопрос не только в том, хочу я этого или нет, готов к этому или нет, а в том, что я буду делать, приняв данное предложение”,- объяснил он.

При этом Саркисян отметил, что и раньше при назначении на ту или иную должность просил время у руководства страны на раздумья. “Так было, когда мне предложили пост посла РА в Великобритании в 2013 году, но, согласившись, я поставил условие – должен работать без зарплаты. Таким образом, я хотел как-то внести свой вклад в развитие Родины”,- объяснил Саркисян.

Коснувшись различных слухов, муссируемых вокруг его имени, в частности, о ссоре в бытность свою премьером с занимавшим в ту пору пост министра обороны Вазгеном Саркисяном, он опроверг их. “Подобные слухи могут отразиться не только на внутреннюю ситуацию в стране, но и на ее международные отношения”,- заверил Саркисян, подчеркнув, что причиной его отставки с поста премьера в 1996 году была не ссора с Вазгеном Саркисяном, как то муссируется в СМИ, а серьезная болезнь, заставившая его продолжить лечение за рубежом.

Саркисян опроверг также и другую информацию - о его связи с компанией “Лидиан”, эксплуатирующей Амулсарское месторождение в Джермуке. “Ни я, ни члены моей семьи, никогда не были акционерами этой компании и не будем ими. В последний раз я имел дело с этой компанией 5 лет назад. “Лидиан” является зарегистрированной в Канаде, транспарентной компанией, и все могут легко найти имена ее владельцев, среди которых моего имени точно нет”,- объяснил кандидат в президенты, при этом не скрыв тот факт, что в качестве посла РА он оказывал содействие этой компании в направлении осуществления инвестиций в экономику Армении. “А то, что я не мог быть членом Совета директоров “Лидиана” доказывает тот факт, что его акционерами являются Всемирный банк и Европейский банк, а эти структуры не инвестируют средства в компании, членами Совета которых являются бывшие или настоящие должностные лица”,- объяснил Саркисян. Посол заметил, что в свое время он также работал с компанией “Кока-кола” и HSBC-банком, которые также в результате долгих трудов решили сделать инвестиции и открыть свои представительства в Армении. Саркисян сообщил также, что один из акционеров “Лидиана” Джозеф Угурлян является армянином по национальности и в настоящее время строит ГЭС в Арцахе.

Отвечая на интересующий общественность вопрос о том, не нарушает ли он конституционный ценз на жительство за последние 6 лет в Армении, баллотируясь в президенты, Саркисян заметил: “Вопрос в другом, а разрешает ли Конституция Армении человеку с моей биографией баллотироваться? А тот, кто может де-юре быть кандидатом в президенты, как отсчитывается период его проживания в Армении за последние 6 лет, все четко прописано в законе. Соответствующие структуры дадут ответ на этот вопрос”.

Касаясь своих взаимоотношений с армянским истеблишментом, он заверил, что не чувствует никакого диссонанса. Говоря о высоком уровне бедности в стране, Саркисян заметил, что эту проблему нельзя решить благотворительностью, ее можно преодолеть лишь трудом, созданием рабочих мест с достойной зарплатой. “Если я решу баллотироваться и изберусь, то все свои усилия я направлю на развитие экономики и создание рабочих мест, привлечение инвестиций не является самоцелью”,- отметил Саркисян.

Он подчеркнул, что сам всего чего добился, добился усердным трудом, поскольку не родился в состоятельной семье, и в качестве примера ему служили родители, которые также трудились, не покладая рук. “Другого пути к успеху я не знаю, поэтому пройденный мною путь никогда не позволит мне смотреть на кого-то сверху, несмотря на его социальный статус или возраст”,- заверил кандидат в президенты.

Говоря о своей жизни в Великобритании, он подчеркнул, что, где бы он ни был, всегда оставался армянином, и чувствовал себя немного представителем армянской Диаспоры. Он также рассказал, что его внуки, которые родились в Великобритании, раз в неделю по два часа в обязательном порядке занимаются армянским языком с бабушкой.