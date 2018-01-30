Вторник, 30 Января 2018 19:12

АрмИнфо.Члены парламентской группы дружбы Армения - США во главе с вице-спикером Национального Собрания Арпине Ованнисян 30 января встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РА Ричардом Миллсом.

Как сообщает пресс-служба Парламента, вице-спикер Национального Собрания подчеркнула важность последовательного развития отношений с США и дальнейшего углубления сотрудничества в различных сферах, в этом контексте выделив роль межпарламентских отношений и парламентской дипломатии. Ованнисян высоко оценила содействие США в становлении в Армении демократии, укреплении гражданского общества, реализации реформ в различных областях.

В свою очередь посол США в Армении Ричард Миллс представил членам группы новую стратегию национальной безопасности США.

"Все установленные новой стратегией национальной безопасности США цели тем или иным образом прямо касаются также Армении, так как по каждой из них у нас общие интересы", - отметил посол, добавив, что гарантия непрерывной дружбы между Арменией и США - прочные и длительные связи наших народов.

В ходе встречи члены группы дружбы подчеркнули важность стабильного развития армяно-американских отношений, углубления многовекторного сотрудничества.