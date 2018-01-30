Вторник, 30 Января 2018 19:09

АрмИнфо.Международное авторитетное издание "Global Finance" третий год подряд признает АРАРАТБАНК лучшим банком Армении по торговому финансированию. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, награда присуждена АРАРАТБАНКу с учетом таких критериев, как внедренные в банке инновационные технологии, объемы, точность и скорость осуществленных операций, географический охват сделок и высокий уровень обслуживания клиентов.

Имена банков-победителей в мировом масштабе в разных номинациях "Global Finance" объявил 17 января в Лондоне на годовом собрании банковской ассоциации финансов и торговли (BAFT). Отбор победителей из 94 стран мира провели редакторы и аналитики "Global Finance", бизнесмены и независимые эксперты.

Уместно отметить, что АРАРАТБАНК за последние семь лет неоднократно удостаивался звания "Лучший банк Армении по торговому финансированию" со стороны двух международных авторитетных финансовых институтов - немецкого Commerzbank AG и Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD).

Отметим, что ежемесячное издание "Global Finance" издается с 1987 года. У журнала насчитывается свыше 50000 подписчиков в 180 странах мира. Целевая аудитория издания - это руководители и представители крупнейших в мире частных и государственных финансовых структур. Специалистами издания анализируются важные финансовые показатели более чем 192 стран.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, АРАРАТБАНК нарастил кредитный портфель за 2017 год на 13,6%

- до 119.2 млрд драмов или $246.2 млн (56,1% от активов банка). В результате активы АРАРАТБАНКа достигли 212.6 млрд драмов или $439.2 млн. Общие обязательства банка составили по итогам 2017 года 177.3 млрд драмов или $366.3 млн, в структуре которых 49,2% приходится на срочные вклады и депозиты до востребования клиентов и 44,8% - на привлеченные от международных финансовых организаций средства (с годовым ростом на 44,4%). Общий капитал банк нарастил за 2017 год на 6,5% - до 35.3 млрд драмов ($72.9 млн) за счет увеличения накопленной прибыли на 13,8% до 14.5 млрд драмов. 2017 год АРАРАТБАНК завершил с чистой прибылью в 2.1 млрд драмов ($4.3 млн), обеспечив рост этого показателя на 89,1%.

Напомним, что ОАО "АРАРАТБАНК" функционирует с ноября 2005 года. Мажоритарными акционерами АРАРАТБАНКа на 1 октября 2017г. выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" - 72,73%, Барсег Бегларян (известный предприниматель, глава "Флеш") - 18,33% и Rural Impulse Fund II (входит в структуру бельгийской Incofin Investment Management - Incofin IM) - 8,58%.