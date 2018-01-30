Вторник, 30 Января 2018 19:06

АрмИнфо.Конверс Банк по обязательствам перед клиентами вошел в TOP-5, вплотную подведя к пятерке лидеров свои основные финансовые показатели. По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо на основании опубликованных финансовых отчетов, объем срочных вкладов и депозитов до востребования клиентов Конверс Банк обеспечил к 1 января 2018г на уровне 173.9 млрд драмов ($259.3 млн, 4-я позиция против прежней 7-й) с годовым ростом на 24,5%. Адекватно этому Банк нарастил объем кредитных вложений - на 38,9% - до 165.2 млрд драмов ($341.2 млн, 6-я позиция против прежней 10-й).

В структуре активов Банк более существенно нарастил за 2017г вложения в ценные бумаги - на 78,8% - до 27 млрд драмов ($55.8 млн), подскочив с 15-й на 9-ю позицию. Это вкупе с серьезным приростом кредитных вложений позволило Банку увеличить активы за 2017 год на 32,3% - до

252.7 млрд драмов ($522.1 млн, подскок на 6-ю позицию с прежней 10-й).

В структуре же общих обязательств Конверс Банка более значительный прирост был зафиксирован за 2017 год по привлеченным от банков и других финорганизаций кредитным ресурсам - на 98,2% - до 33.7 млрд драмов ($69.6 млн). Наряду с этим, Банк, приступив в 2017 году к выпуску собственных облигаций, успел привлечь от их размещения 5.9 млрд драмов ($12.3 млн). В частности, в мае-октябре 2017 года Банк выпустил один драмовый транш облигаций в объеме 1 млрд драмов и два долларовых в общем объеме $10 млн, и все они котируются в основном биржевом списке "Abond".

В итоге 2017 год Конверс Банк завершил с чистой прибылью в 3.6 млрд драмов ($7.5 млн, 7-я позиция) с годовым ростом в 2,3 раза, благодаря чему накопленная прибыль возросла на 29,6% - до 12.9 млрд драмов ($26.7 млн, 7-я позиция), что в свою очередь нарастило общий капитал на 11,9% - до 36 млрд драмов ($74.4 млн). Нормативный общий капитал банка на 1 января 2018 года составил 36.03 млрд драмов, что выше уровня годовой давности на 12,1%. Норматив достаточности капитала банка составил на эту дату 16,96% (при требуемых min 12%), норматив общей ликвидности - 35,26% (при требуемых min 15%), норматив текущей ликвидности - 102,49% (при требуемых min 60%).

Кредитный портфель Конверс Банка диверсифицирован по отраслям экономики, но наибольшие объемы приходятся на МСБ (около 15%) и торговый сектор (свыше 12%). Однако, если по корпоративному кредитованию Конверс Банк еще на пути к пятерке лидеров, то по розничному уже взята 4-я позиция, причем по доминирующему в рознице ипотечному кредитованию (около 40%) удерживается 2-я позиция. В кредитном портфеле банка доля корпоративных кредитов превышает 55%, а розничных составляет порядка 44%.

Отметим, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD. Филиальная сеть банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.