Вторник, 30 Января 2018 19:06

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий31 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 - 1-ая улица в кв. "Лукашин";

10:30-16:30 - частично ряды Сари тага 13-19 и прилегающие общественные абоненты; частично улицы 3-8 в Сари таге и прилегающие общественные абоненты; жилой дом 19 на ул. Львовян и прилегающие общественные абоненты в 1-ом Норкском массиве; подъезды 9-11 жилого дома 31 на ул. Московян и прилегающие общественные абоненты; жилой дом 45А на пр. Маштоца и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 жилые дома 3-5 на ул. Касяна и прилегающие общественные абоненты.

В Котайкском марзе:

11:00-15:00 - частные дома улиц Гая, Ханджяна, Закаряна, Шаумяна, Спандаряна, Ара Гегецик, частично частные дома улиц Нар-Доса, Сафаряна, Абовяна, Комитаса, Исаакяна и квартал <Болор охер" в городе Егвард; в Сюникском марзе:

11:00-15:00 - квартал "Ванкитап" в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.