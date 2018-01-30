Вторник, 30 Января 2018 19:04

АрмИнфо. Эффективная реализация армянской внешней политики имеет такое же жизненно важное значение для Армении, как и внутренние реформы, убежден президент Армении Серж Саргсян.

"Более того, успешная реализация наших внутренних реформ тесно связана с внешней политикой. Она важна как с точки зрения международного содействия реформам и надлежащего их представления за рубежом, так и изучения положительного опыта некоторых стран, адаптация и применение. Внешняя политика играет существенную роль в повышении уровня безопасности нашей страны, защиты наших интересов в международных отношениях, долгосрочного развития, и, конечно же, в деле защиты прав и интересов наших граждан за рубежом", - сказал Саргсян в ходе встречи с руководящим составом МИД Армении.

Вместе с тем, армянский лидер подчеркнул, что повышение эффективности армянской дипломатии - императив дня. По его словам, это обусловлено как выпавшими на долю страны традиционными вызовами и угрозами, так и молниеносными изменениями как в мире, так и регионе. Причем, Саргсян

считает, что изменения приводят не только к вызовам, но и в некоторых случаях создают новые возможности. "И задача дипломатии своевременно спрогнозировать и понять их сущность, суметь по возможности эффективно использовать их в интересах нашей страны. Очевидно, что в современных международных отношениях увеличивается число конфликтов и различных кризисов, противоречий между различными организациями в сфере безопасности, тенденции религиозной и этнической нетерпимости",

- скал президент Армении. Он также подчеркнул, что Армения в решении региональных и международных вопросов никогда не пыталась взвалить свою долю ответственности на других.

Касаясь карабахской проблематики, Саргсян подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта продолжит оставаться одним из внешнеполитических приоритетов Армении. "Конечно, мы целенаправленно продолжим содействие усилиям минских посредников в направлении мирного урегулирования проблемы. В результате последовательной работы в мирном процессе наши позиции за последние 10 лет существенно укрепились. И здесь хочу поблагодарить всех участников процесса во главе с министром иностранных дел. Мы сумели зафиксировать принцип права народа на самоопределение в качестве основополагающего в решении конфликта",- заверил Саргсян. В то же время он подчеркнул, что сколько бы ни был карабахский вопрос насущным, не должно складываться впечатление о том, что внешняя политика Армении вращается вокруг его оси. "Осью нашей внешней политики, естественно должны быть интересы Армении, а ее активное участие в вопросах международной повестки поможет лучше продвинуть ее позиции",- отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что настало время для пересмотра и модернизации стратегии национальной безопасности страны. "Не случайно, что я озвучиваю данную идею в МИД",- объяснил глава государства.

По его словам, ключевые проблемы национальной безопасности Армении в основном или скорее напрямую связаны с внешней средой. "Я ожидаю, что Министерство иностранных дел будет иметь свою весьма ощутимую роль во всем процессе пересмотра этого документа",- отметил он, подчеркнув, что Министерство иностранных дел накопило необходимые знания, опыт и, самое главное, функционал для подачи существенных и важных рекомендаций. "Кроме того, вы являетесь дипломатами и очень хорошо представляете, что необходимы определенные условия для создания фундаментального и долгосрочного документа", - отметил Саргсян.

Серж Саргсян также обратил внимание руководящего состава сотрудников МИД на основные событиях текущего года - на саммит Франкофонии, мероприятия, посвященные 100-летию Первой Республики, на третий Глобальный форум по борьбе с геноцидами и предстоящие празднества к 2800-летию Еревана. При этом он подчеркнул, что саммит Франкофонии является очень важным с точки зрения охвата и масштабов, и Армения сейчас находится на пути к сдаче экзамена.

На этом фоне Серж Саргсян отметил, что целью его сегодняшней строгой речи вовсе не было ущемление деятельности МИД. "Критика лишь преследует цель способствовать улучшению работ, повышению их эффективности, результаты чего должны увидеть все, в первую очередь, наши потомки",- объяснил президент, добавив, что сотрудники МИД должны быть уверенны в том, что их работа оценивается по достоинству. Он подчеркнул, что все считают сотрудников внешнеполитического ведомства в политическом аспекте воинами передовой при защите национальной безопасности страны. "Думаю, это самая высокая оценка. Следовательно, наши ожидания от вас также высоки. Я хочу, чтобы вы, осознавая серьезность поставленных задач, придали бы вашей работе больший темп",- подчеркнул глава государства.