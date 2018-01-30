Вторник, 30 Января 2018 17:49

АрмИнфо. В Сумской области на границе с Россией были задержаны 22-летняя женщина и ее 41-летний сожитель. Криминальную пару подозревают в похищении двух граждан Армении - сына известного предпринимателя-импортера стройматериалов Сергея Манукяна (Шинанюти Серож) и его друга с целью получения выкупа. Об этом <ФАКТАМ> рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

<Двоих двоюродных братьев, граждан Армении, похитили в густонаселенном районе столицы возле подъезда на глазах у прохожих и удерживали их в доме на Софиевской Борщаговке на протяжении 70 дней. За их освобождение похитители требовали выкуп у известного в Армении бизнесмена - отца одного из похищенных. Сумма была немалой - 5 миллионов долларов в биткойнах>,- сообщил Крищенко.

Как сообщили <ФАКТАМ> в пресс-службе управления столичной Нацполиции, на злоумышленников удалось выйти, когда одному из похищенных удалось сбежать. <Парню как-то удалось освободиться от цепей, в которые он был закован. Он выбил окно и спрыгнул вниз со второго этажа. При этом поранился. Тем не менее, заложнику удалось сбежать и вызвать полицию. Охранник, увидев, что одному из братьев удалось освободиться, решил податься бега. Двоих похитителей задержали в тот момент, когда они собирались выехать на территорию России. В отношении их была избрана мера пресечения - арест. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО. Подозреваемые не признают своей вины. Однако у них были обнаружены несколько папок с <досье> на других влиятельных и богатых людей. Видимо, они собирались совершать новые похищения.Со слов братьев, все эти 70 дней их держали в цепях. На лицах у них были шапки, чтобы они не видели похитителей. Но обращались с заложниками хорошо и регулярно кормили",- сообщал правоохранитель, добавив, что в настоящее время разыскивают остальных членов банды, которые могли быть причастны к похищению людей.

Отметим, что сын Сергея Манукяна и его двоюродный брат были похищены более двух месяцев назад, все это время влиятельная семья, задействовав все свои политические и другие связи пыталась найти юношей, однако, безрезультатно. В Украине юноши находились с целью налаживания бизнеса - сетей онлайн тотализатора "Good win". Похищенный также является родственником губернатора Гегаркуникской области Армении Карена Ботояна.