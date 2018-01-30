Вторник, 30 Января 2018 17:20

АрмИнфо. Специальная следственная служба возбудила уголовные дела в отношении сотрудников полиции и Следственного комитета Армении по обвинению в использовании служебных полномочий против интересов следствия, и в фальсификации доказательств тяжкого преступления.

Как сообщает пресс-служба ССС, в ходе предварительного следствия было установлено, что начальник отдела уголовного розыска Степанаванского отделения Саркис Григорян и оперуполномоченный того же отделения Армен Исраелян с целью создать благоприятное представление о своей службе, искусственного повышения имиджа полицейского подразделения Степанавана, использовали свое служебное положение против интересов следствия.

Так, в сентябре 2017 года Саркис Григорян попросил жителя Ванадзора Д.Давтяна помочь ему раскрыть сфабрикованное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Согласно достигнутому ранее соглашению, Д. Давтян лично приобрел определенное количество конопли, после чего его, якобы, подвергли приводу в полицейское управление Степанавана. Затем, в кабинете Григоряна, Давтян передал купленные им наркотики оперуполномоченному того же подразделения Армену Исраеляну. Исраелян взвесил наркотики и по распоряжению Григоряна Д. Давтян завернул наркотики в фольгу и положил в карман брюк. После этого Д. Давтян формально подвергался личным обыскам с участием свидетелей, в ходе которых у него были "обнаружены" наркотики. Более того, Давтян заявил, что наркотики ему в июне 2017 года, якобы, продал его умерший знакомый А.Х.

Кроме того, согласно вышеуказанной схеме, Д. Давтян дал аналогичные показания следователю Степанаванского отдела Следственного комитета Республики Армения. На основании добытых доказательств, полученных по данному уголовному делу, начальник отдела уголовного розыска Степанавана Саркис Григорян и подполковник Армен Исраелян были обвинены в злоупотреблении служебным положением по 308 статье УК РА.