Вторник, 30 Января 2018 16:31

АрмИнфо. В эти минуты проходит очередная предвыборная встреча кандидата в президенты от Республиканской партии Армении, посла РА в Великобритании Армена Саркисяна на этот раз с представителями научных кругов в Национальной академии наук.

До встречи с учеными Армен Саркисян согласился ответить на некоторые вопросы журналистов относительно нашумевшего интервью своей супруге британскому “Daily Mirror”, в котором она рассказывает о семье Саркисянов. Армен Саркисян, в частности, заверил, что интервью было неверно переведено на армянский язык, в результате чего возник необоснованный общественный резонанс. “Если вы прочитаете интервью в оригинале, вы увидите, что моя супруга не говорила о том, что наши сыновья являются британцами. Она лишь сказала, что они в Великобритании чувствуют себя, как британцы, но они являются гордыми армянами. Мои сыновья являются гражданами Армении, со всеми вытекающими из этого последствиями”,- объяснил кандидат.

Он также заверил журналистов в том, что на этот раз возвращается в Армению не на время, а навсегда. Саркисян также опроверг муссируемую в СМИ информацию о его причастности к компании “Лидиан”, эксплуатирующей Амулсарское месторождение в Джермуке.

Отметим, что ранее армянские СМИ в переводе обнародовали интервью супруги Саркисяна “Daily Mirror”. Согласно переведенной версии, супруга Армена Саркисяна призналась, что ее сыновья являются британцами, но они горды своими армянскими корнями, что вызвало общественный резонанс в Армении.

Накануне после встреч с представителями Республиканской партии и партии АРФ “Дашнакцутюн” Армен Саркисян заявил, что окончательное решение о своем выдвижении примет лишь по итогам всех встреч с общественно-политическими, научными, культурными и другими социальными кругами Армении. Однако, как в беседе с корреспондентом АрмИнфо заметил высокопоставленный представитель РПА, если бы Армен Саркисян изначально не дал бы своего согласия на выдвижение, его кандидатура официально не была бы объявлена президентом Сержем Саргсяном.

Президентские выборы в Армении состоятся 2 марта. РПА и АРФД поддержат кандидатуру Саркисяна. Но для его прохождения им потребуется еще 14 голосов депутатов из других политических сил.