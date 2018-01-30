Вторник, 30 Января 2018 16:23

АрмИнфо. Основной залог отказа Москвы от "оружейной политики" в вопросе Карабаха в проведении Арменией альтернативной политики. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

Россия, в соответствии с межправительственным соглашением с Азербайджаном, продолжает поставки Баку новых партий вооружений. На прошлой неделе стало известно о поставке очередной партии современной боевой техники российского производства. Согласно докладу SIPRI, более 85% вооружений Азербайджан продолжает импортировать из России. По неофициальным данным за годы независимости Азербайджана Москва поставила стране-участнику карабахского конфликта с Арменией оружия на $12 млрд.

"Альтернативная политика, представляется, лишь одним из наиболее эффективных методов по достижению отказа России от продажи Азербайджану современных вооружений. Разумеется, вести диалог с Москвой посредством жесткой конфронтации представляется довольно затруднительным, однако, это вовсе не требуется. Армении просто следует проводить более самостоятельную политику", - подчеркнул он.

В этом свете, аналитик считает целесообразным углубление, акселерацию и материализацию, реально существующей после подписания Соглашения Армения-ЕС, политики "и-и". В этом случае, Григорян прогнозирует смену атмосферы в армяно- российских отношениях, вплоть до осознания Москвой всей серьезности замечаний Еревана и, соответственно, смены наиболее неприемлемых для Армении российских подходов.

"Напоминая о неоднократном недовольстве фактом продажи Москвой вооружений Азербайджану, Эдвард Налбандян, конечно, прав. Однако, также бесспорен факт отсутствия в данном вопросе каких-либо изменений, после озвучивания этого недовольства. Поэтому, разрывать отношения с Россией, Армении не следует, а следует налаживать сотрудничество, при этом развивая во внешней политике альтернативные направления", - подытожил аналитик.

29 января на подведении итогов 2017 года глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выражая отношение к продаже Россией вооружений Азербайджану, напомнил, что он лично и президент Армении неоднократно касались этого вопроса. "Армения делает всё возможное для сохранения военного баланса, в том числе, используя возможности, исходящие из союзнических отношений с Россией", - подчеркнул дипломат.