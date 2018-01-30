Вторник, 30 Января 2018 16:12

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 30 января принял постоянного координатора армянского офиса ООН, руководителя ереванского офиса Программы развития ООН Бредли Бузетто, завершающего свою миссию в Армении.

Как сообщает пресс-служба Правительства, премьер-министр выразил благодарность Бузетто за его вклад в развитие двустороннего сотрудничества. По словам главы правительства, в течнии срока пребывания Бузетто на данной должности был реализован и реализуется ряд совместных проектов, которые имеют большое значение для развития и процветания Армении. Карен Карапетян также сообщил о результатах встречи с координатором Программы развития ООН Ахимом Штайнером в рамках рабочего визита премьера в Давос.

В свою очередь постоянный координатор армянского офиса ООН Бредли Бузетто поблагодарил главу правительства за эффективное сотрудничество и отметил, что он имеел честь работать в Армении и содействовать разработке программ по развитию страны. Он также поздравил премьер-министра с успешным визитом в Давос, в рамках которого Карапетян провел ряд эффективных встреч.

Премьер-министр Карапетян пожелал Бузетто успехов в его дальнейшей деятельности, отметив, что он будет оставаться другом и желанным гостем в Армении.