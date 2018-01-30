Вторник, 30 Января 2018 16:06

АрмИнфо. Полиция Армении выступила с заявлением, в связи с обвинениями депутата армянского парламента от оппозиционного блока "Исход" Никола Пашиняна касательно того, что он до сих пор находится в розыске по линии Интерпола.

"Депутат НС Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook написал, что полиция Италии "осадила" его гостиничный номер в Риме с целью ареста. Согласно Пашиняну, причинами подобных действий итальянской полиции стало, якобы, то обстоятельство, что он находится в розыске по линии Интерпола с 2008 года. Сообщаем, что после явки Никола Пашинян в правоохранительные органы 1 июля 2009 года, его международный розыск был прекращен. Соответствующий документ был представлен в Генеральный секретариат Интерпола со стороны центрального национального бюро Интерпола в Армении 21 июля 2009 года. Затем в соответствии с регламентом, секретариат проинформировал все страны-члены структуры", - говорится в заявлении.

Сегодня утром, находящийся в Италии в командировке депутат армянского парламента от оппозиционного блока "Исход" Никол Пашинян написал на своей страничке в Facebook, что полиция "осадила" его гостиничный номер в Риме. "Меня хотят арестовать. Оказывается, я нахожусь в международном розыске по линии Интерпола. Власти Армении ищут меня посредством Интерпола. С 2008 года ищут-ищут и не могут найти",- написал Пашинян.

Отметим, что после событий 1 марта 2008 года Пашинян, приговоренный к аресту, но скрывшийся от правосудия, был объявлен в розыск. Спустя год, 1 июля 2009 года он добровольно явился в правоохранительные органы, был арестован и приговорен к 7 годам лишения свободы, впоследствии вышел на свободу по амнистии. В настоящее время Пашинян пользуется депутатской неприкосновенностью.