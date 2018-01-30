Вторник, 30 Января 2018 14:29

АрмИнфо. В 2017 и начале 2018 года зафиксирован существенный рост случаев доставки почтой таблеток, содержащих психотропные вещества и наркотики.

Как сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Армении, проживающие заграницей лица, присылают таблетки в Армению своим родственникам, в некоторых случаях в качестве обезболивающих для тяжелобольных, а иногда в качестве помощи. "Однако, доставка в посылках в Армению таблеток, содержащих психотропные вещества и наркотики, запрещена и содержит элементы контрабанды. В рамках Евразийского экономического союза также запрещена транспортировка лекарственных средств по почте",- говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем в КГД сообщают, что в 2017 году в следственном управлении комитета было возбуждено 95 уголовных дел по подобным

случаям, проведено предварительное следствие. В ведомстве также сообщают, что основной поток таблеток, содержащих психотропные вещества и наркотики, поступает в основном из европейских стран - Франции, Бельгии, Италии и др., в последние годы также наблюдается тенденция отправления из США посылок содержащих "масло гашиша".

Как заявил начальник 3-его отдела следственного управления КГД Вазген Шахназарян, в электронных сигаретах, доставляемых почтой, обнаруживаются "масло гашиша", либо другого рода наркотики, что также воспринимается в качестве контрабанды. При этом он призвал воздержаться от доставок в Армению посылок подобного рода.