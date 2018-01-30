Вторник, 30 Января 2018 14:24

АрмИнфо. Сирийское правительство ничем не помогает мирному населению Африн в условиях военной интервенции со стороны Турции.

Меж тем, президенту Асаду следовало бы ответить на военную агрессию Анкары соразмерными шагами. Такое мнение 30 января на пресс-конференции выразил депутат Национального Собрания Армении от курдской общины, член фракции правящей Республиканской партии Князь Гасанов.

Депутат также отметил, что с самого начала войны в Сирии ИГИЛ при содействии сверхдержав борется против курдов, которые живут на данной территории. Однако, по его словам, курдское население по мере своих сил оказывает сопротивление. "Созерцая на неудачи потронируемых им же самим боевиков ИГ против курдсого населения, турецкий лидер Реджеп Эрдоган решил взять ситуацию в свои руки, инициировав военную интервенцию в Африне",- отметил Гасанов.

В тоже время он подчеркнул, что, несмотря на существенный перевес турецких сил, курды оказывают отважное сопротивление. "За прошедшие 11 дней курдами было захвачено более сотни пленных и уничтожено около 15 танков. Однако, у турков есть существенный козырь, которого нет у курдов - это авиация. Вот уже 11 дней, как турецкая армия с помощью авиация бомбардирует мирное население Африна. Но даже, несмотря на это, курдское население Африна решило не покидать город и защищать его до последней капли крови. Данное преступление Эрдогана следует расцениваться исключительно, как геноцид", - заявил депутат, выразив сожаление тем фактом, что курды Армении помимо моральной поддержки не могут оказать иного содействия своим сирийским соотечественникам.

Говоря о проходящем в эти дни в Сочи "Конгрессе сирийского национального диалога", Гасанов выразил скептицизм относительно его итогов. "Не стоит возлагать больших надежд на это мероприятие, поскольку его участниками являются страны, которые до сих пор не высказали своего беспокойства относительно турецкой агрессии против курдов, в том числе и Россия. Однако, вне зависимости от результатов Конгресса, знаю точно, что курды просто так не сдадутся", - заключил Князь Гасанов.

Отметим, что 20 января турецкая авиация нанесла удары в сирийском Африне по курдским формированиям. В субботу о начале военной операции под названием "Оливковая ветвь" объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Страны, которые являлись гарантами прекращения огня в Сирии, 22 декабря по итогам международной встречи в Астане договорились о проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи с 29 по 30 января. На данном форуме речь пойдет о выработке новой сирийской конституции и о проведении на ее основе выборов под эгидой ООН.