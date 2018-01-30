Вторник, 30 Января 2018 14:08

АрмИнфо. Будущий премьер-министр Армении будет управлять страной из Баграмяна 26 - резиденции ныне действующего президента.

Об этом говорится в законопроекте <О социальных гарантиях, обслуживании и обеспечении деятельности лицам, занимавшим государственные должности>, представленном на общественный суд на едином портале проектов нормативных актов e-draft.am.

Согласно документу, главе правительства Республики Армения с целью обслуживания выделяются: резиденция в Ереване (Баграмяна 26), служебный особняк в Ереване с соответствующим обслуживанием (Дзорапи 74, 3-й корпус), государственная дача на Севане, обеспеченная соответствующим инвентарем и обслуживанием, автотранспорт специального назначения, специально оборудованные самолет и вертолет.

Число сотрудников аппарата премьер-министра Армении не должно превышать 600 человек, а резервный фонд аппарата правительства - 150 млн драмов ежегодно. С целью наблюдения за состоянием здоровья премьера Республики Армения выделяется личный врач. С дозволения премьера специально оборудованным самолетом и вертолетом могут воспользоваться также иные высокопоставленные должностные лица.

Отмечается также, что главам национального Собрания Армении и Конституционного суда полагается служебный особняк в Ереване. Однако, по решению премьера, данной привилегией могут воспользоваться и иные высокопоставленные должностные лица. Главе законодательного органа полагается иметь резервный фонд, не превышающий 50 млн драмов, и распоряжаться им.

Президент Республики Армения, премьер-министр, председатель парламента, вышедший в отставку президент РА, а также члены их семей в аэропортах республики имеют право пользоваться залом специального обслуживания. Данной привилегией могут воспользоваться, в том числе, члены делегаций, прибывших в Армению по приглашению президента и премьера страны. В отдельных случаях правом могут воспользоваться также иные лица, в порядке, установленном премьер-министром страны.

Закон вступает в силу в день вступления в должность новоизбранного президента Республики Армения. Этим признается утратившим силу закон РА от 5 марта 1996 года <О вознаграждении, обслуживании президента Республики Армения и обеспечении его безопасности>.