Вторник, 30 Января 2018 13:24

АрмИнфо. Число сотрудников аппарата президента Армении сократится до 180 человек. Об этом говорится в законопроекте <О социальных гарантиях, обслуживании и обеспечении деятельности лиц, занимавших государственные должности>, представленном на общественный суд на едином портале проектов нормативных актов e-draft.am. Документ придет на смену закона РА <О социальных гарантиях лицам, занимавшим государственные должности> от 4 февраля 2014 декабря.

Согласно законопроекту, установлен лимит также на размер резервного фонда аппарата президента, который в годовом разрезе не должен превышать 75 млн драмов. Средствами фонда будет распоряжаться президент.

Резиденция президента Армении из Баграмяна 26 будет перенесена на Маштоца 47, где ныне располагается Дом приемов правительства. Следующему - 4-ому главе Армении полагается служебный особняк в Ереване по адресу Дзорапи 74 - 4-й корпус, он также не останется и без места для досуга - государственная дача в Севане будет в ведении нового президента.

Помимо этого, президенту Армении полагается транспорт специального назначения, личный врач, который будет следить за состоянием его здоровья.

Президент Республики Армения, вышедший в отставку, имеет право на личный транспорт, а также на мебелированный офис по собственному вкусу. Деятельность офиса экс-президента финансируется за счет бюджетных средств (число сотрудников не должно превышать 3 штатных единиц). Госбюджет профинансирует также визиты экс-президента в иностранные государства в течение 1 года. Общая продолжительность каждого визита в данном случае должна быть не более 10 дней.

Президент Республики Армения, вышедший в отставку, за исключением случаев его отрешения от должности, имеет право на специальную пенсию в размере 70% суммы месячного должностного оклада. Данным правом он не сможет воспользоваться на период пребывания на выборной или назначаемой должности.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу конституционных изменений финансирование аппарата президента Армении планируется сократить более чем в два раза. Если по утвержденному на 2017-й год бюджету предусматривались общие расходы на сумму 4 млрд 880 млн драмов, то на 2018 год общая сумма расходов аппарата президента предусмотрена в размере 2 млрд 381 млн драмов. По новой Конституции, параллельно с сокращением полномочий президента страны возникла необходимость в сокращении и аппарата, которые в президентском администрации начались еще летом истекшего года: с начала года работали 410 сотрудников, с 1 июня это число было сокращено до 385 человек, а с 1 октября - до 330 человек. Отметим, что с апреля 2018 года Армения полностью переходит на парламентскую форму правления. Именно тогда истекает срок полномочий нынешнего президента Сержа Саргсяна.