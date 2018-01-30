Вторник, 30 Января 2018 12:47

АрмИнфо. Полиция Италии “осадила” гостиничный номер оппозиционного депутата армянского парламента Никола Пашиняна в Риме.

“Меня хотят арестовать. Оказывается я нахожусь в международном розыске по линии Интерпола. Власти Армении ищут меня посредством Интерпола. С 2008 года ищут-ищут и не могут найти”,- написал депутат на своей страничке в Facebook.

Отметим, что после событий 1 марта 2008 года Пашинян, приговоренный к аресту, но скрывшийся от правосудия, был объявлен в розыск. Все же 1 июля 2009 года он добровольно явился в правоохранительные органы, был арестован и приговорен к 7 годам лишения свободы, однако затем амнистирован и освобожден.

В настоящее время Пашинян является депутатом от оппозиционного блока “Исход”, пользуется депутатской неприкосновенностью, а в Италии находится в командировке.