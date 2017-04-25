Вторник, 30 Января 2018 12:29

АрмИнфо.Убийство военнослужащего 102-ой российской военной базы Гюмри Дмитрия Ялпаева является делом рук сподвижника террористической организации Исламское государство. Об этом в интервью газете "Жоховурд" сообщил начальник Следственного управления Службы национальной безопасности Армении Микаел Амбарцумян.

По его словам, убивший российского военнослужащего 20-летний Арман Джанджугазян, на основе ПМЖ проживающий в Греции, в 2014 году сменил веру и принял мусульманство, после чего посредством социальных сетей установил связь с представителями ИГ. Как отметил Амбарцумян, Джанджугазян запланировал убийство российского военнослужащего по собственной инициативе, но до его совершения получил одобрение представителей ИГ, с которыми находился в связи. После раскрытия преступления Джанджугазян дал признательные показания.

Военнослужащий 102-й российской военной базы 21-летний военнослужащий Дмитрий Ялпаев был убит в апреле 2017 года в Гюмри. Он был обнаружен с колото-резаными ранениями в области шеи у городского магазина. По подозрению в совершении убийства задержан 20-летний мужчина - армянин по национальности. -0-