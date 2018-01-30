Вторник, 30 Января 2018 11:54

АрмИнфо.Три российских бизнесмена армянского происхождения - cовладелец крупнейшей розничной сети “Магнит” Сергей Галицкий (находится на 18 строчке из российской части списка миллиардеров Forbes, опубликованной в апреле 2017 г.), президент и основатель группы компаний “Ташир” Самвел Карапетян (32 строчка) и совладелец “Росгосстраха” Данил Хачатуров (48) попали в “кремлевский доклад” Минфина США, который будет представлен в Конгресс страны на утверждение.

Как сообщает ТАСС, в документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также первые 96 бизнесменов из российской части списка миллиардеров Forbes, опубликованной в апреле 2017 г.

Так, в “кремлевский доклад” включили премьер-министра Дмитрия Медведева и членов кабинета министров, в числе которых министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Максим Соколов, главы Минпромторга и Минкомсвязи Денис Мантуров и Николай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Американские власти также внесли в доклад вице-премьера РФ Игоря Шувалова, руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, вице-премьеров РФ Александра Хлопонина, Виталия Мутко, Аркадия Дворковича, Ольгу Голодец, Дмитрия Козака и Дмитрия Рогозина. В список также попали руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и помощник главы государства Владислав Сурков, пресс-секретарь российского лидера Дмиртий Песков, Громов, советники президента РФ Клименко и Глазьев. Также в перечне - Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин, Бортников, глава СПЧ Михаил Федотов, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В “кремлевский доклад” также попали глава “Новатэка” Леонид Михельсон, экс-глава “Россетей” Олег Бударгин, глава Росатома, глава “Интер РАО” Борис Ковальчук, председатель совета директоров банка “Россия” Юрий Ковальчук, глава “Русгидро” Николай Шульгинов, руководители госбанков ВТБ и Сбербанк Андрей Костин и Герман Греф, глава ВЭБ Сергей Горьков, президент РЖД Олег Белозеров, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и гендиректор “Аэрофлота” Виталий Савельев, глава Ростеха Чемезов и глава “Газпрома” Алексей Миллер, основной акционер СУЭК и “Еврохима” Мельниченко, а также глава “Яндекса” Аркадий Волож и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер.

Среди фигурантов “списка олигархов” предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель “Лаборатории Касперского” Евгений Касперский, глава “Лукойла” Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, глава “Татнефти» Наиль Маганов, вице-президент “Лукойла” Леонид Федун, глава “Русснефти” Михаил Гуцериев и его сын Саид Салам, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Вадим Якунин. В список вошли глава и совладелец Eurasia Drilling Александр Джапаридзе и глава “Сургутнефтегаза” Владимир Богданов, Петр Авен, Пумпянский, Рашников, Мордашов. В перечень также включены Гурьев, основатель и совладелец сети розничной сети “Магнит” Галицкий.

При этом в американском минфине уточнили, что на фигурантов “кремлевского доклада” не распространяются в США никакие ограничения и запреты. Список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные не были введены в отношении того или иного лица ранее.

В несекретной части доклада говорится, что в список включены 96 “олигархов, состояние которых, в соответствии с надежными открытыми источниками, превышает $1 млрд”. “Лица, соответствующие этому критерию, внесены в список, который находится в приложении 2 этого доклада”, - говорится в документах.

Так называемый кремлевский список должен был быть подготовлен минфином и службами Национальной разведки США в соответствии с CAATSA к 29 января. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с помощью “кремлевского доклада” Вашингтон пытается поссорить Путина с российской бизнес-элитой, его подготовка “это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние”.

Как ожидалось, 29 января американская администрация также должна была представитель новый пакет санкций против России, однако во второй половине дня Госдепартамент заявил, что закон CAATSA сам по себе “служит средством сдерживания” и что “если закон работает, то введение санкций в отношении конкретных организаций или отдельных лиц может не потребоваться”. Ведомство обратило внимание на то, что новые ограничения, если и будут введены, то коснутся не Москвы, а тех зарубежных организаций, которые ведут дела с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и разведслужбами.

По закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), минфин США до 29 января 2018 года обязан представить Конгрессу доклад о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах (авторы закона называют их олигархами). Согласно статье 241, документ должен включать в себя информацию об отношениях этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале и источниках дохода, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей). Отдельный документ будет посвящен возможности запрета на американские инвестиции в российский госдолг.