Понедельник, 29 Января 2018 22:21

АрмИнфо. АРФ «Дашнакцутюн» поддержит кандидатуру посла Армении в Великобритании Армена Саркисяна на президентских выборах. Об этом после встречи с Саркисяном журналистам заявил глава фракции АРФД Армен Рустамян.

Он сообщил, что на встрече обсуждались внутренние и внешние вопросы. «Сложилось впечатление, что Саркисян полностью представляет стоящие перед ним задачи»,- отметил Рустамян.

А глава фракции Республиканской партии, которая выдвинула Саркисяна Ваграм Багдасарян после встречи с ним заявил, что республиканцы укоренились в правильности своего выбора. «Встреча прошла в открытой и честной атмосфере»,- отметил Багдасарян.