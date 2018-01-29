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АрмИнфо. АРФ «Дашнакцутюн» поддержит кандидатуру посла Армении в Великобритании Армена Саркисяна на президентских выборах. Об этом после встречи с Саркисяном журналистам заявил глава фракции АРФД Армен Рустамян.
Он сообщил, что на встрече обсуждались внутренние и внешние вопросы. «Сложилось впечатление, что Саркисян полностью представляет стоящие перед ним задачи»,- отметил Рустамян.
А глава фракции Республиканской партии, которая выдвинула Саркисяна Ваграм Багдасарян после встречи с ним заявил, что республиканцы укоренились в правильности своего выбора. «Встреча прошла в открытой и честной атмосфере»,- отметил Багдасарян.
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|Микеле Николетти: ПАСЕ готова поддержать любую деятельность, направленную на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Назначен новый начальник Уголовно-исправительного Управления Минюста РА
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|Президент Армении: Наша армия - надёжный гарант армянского народа и важный компонент региональной стабильности
|В Арцахе погиб военнослужащий АО НКР Овсеп Григорян
|Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств
|Ардшинбанк по итогам 2017 года утвердился в TOP-3 по основным показателям
|Петр Микиска: Посольству Чехии в Армении очень важно дарить радость детям
|Посол Индии в Армении выделил перспективные сферы сотрудничества между двумя странами
|Калифорнийский сенатор призвал коллег из Сената и Ассамблеи противостоять лоббистским усилиям Азербайджана
|Навасард Kчоян вручил награды, отличившимся во время боевого дежурства, военнослужащим
|Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе споют в Ереване песни Алексея Экимяна
|Серж Саргсян принял участие в праздничной литургии посвященной Дню "Сурб Саркиса"
|Армянская молодежь провела предпраздничную акцию, посвященную дню покровителя молодых и влюбленных
|Офицеры Армии обороны Арцаха провели командные сборы
|21-27 января противник произвел по позициям Армии обороны Арцаха 2000 выстрелов
|НОК: Армения будет представлена на Олимпиаде 2018 тремя спортсменами
|ACBA-Credit Agricole Bank нарастил чистую прибыль за 2017г в 3 раза и закрепился в TOP-5 по основным статьям баланса
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|В Ереване с полным аншлагом состоялся вечер памяти Владимира Высоцкого
|Начальник Полиции Армении освободил от должностей двух коллег
|Вице-спикер НС РА: Весомая роль армянского народа в защите Ленинграда неоспорима
|Самвел Фарманян с трибуны ПАСЕ представил фактические доказательства содействия международного сообщества движению за независимость Карабаха
|Председатель парламента Республики Арцах принял делегацию Европарламента
|Глава МИД Арцаха и представитель британской организации The HALO Trust обсудили вопросы по гуманитарному разминированию
|В СНБ Армении в 2017 году возбуждено 45 дел по фактам незаконной миграции
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го января
|Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям
|В Армении ожидается понижение температуры воздуха
|Минсельхоз: ГМО продукты в Армении будут маркироваться и продаваться на отдельных прилавках
|ACBA-Credit Agricole Bank и ИНЕКОБАНК в рамках меморандума о сотрудничестве с Минсельхозом РА приступают к субсидированному агрокредитованию
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