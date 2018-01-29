Понедельник, 29 Января 2018 22:13

АрмИнфо. Кандидат в президенты от Республиканской партии Армен Саркисян после встреч с представителями Республиканской партии и партии АРФ «Дашнакцутюн» в беседе с журналистами опроверг слухи о своей размолвке с погибшим во время теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года Вазгеном Саркисяном, которая, якобы, дошла до драки.

«Абсолютная ложь, предлагаю не раздувать эти слухи»,- отметил Саркисян, отказавшись далее отвечать на вопросы. Он лишь заявил, что никуда не исчезнет, и в случае своего избрания на посту президента Армении и в случае неизбрания ответит на вопросы журналистов. Ранее Саркисян заявил, что окончательное решение о своем выдвижении примет лишь после завершения всех своих встреч с общественно-политическими и разными социальными кругами страны.

Выборы президента РА в парламенте состоятся 2 марта.

Отметим, что, согласно муссируемой в СМИ информации, Армен Саркисян в 1996 году оставил пост премьера Армении, который занимал лишь несколько месяцев, после ссоры с занимавшим в ту пору пост министра обороны Вазгеном Саркисяном и уехал в Лондон.