Понедельник, 29 Января 2018 20:22

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян предложил пригласить президента Азербайджана Ильхама Алиева на празднование 2800- летия Эребуни-Ереван.

Так 29 января на подведении итогов 2017 года, Налбандян, коснувшись периодических заявлений Алиева о принадлежности Еревана Азербайджану, в частности, сказал: "Что касается последних заявлений, звучащих из Баку, то и это не новость. Не впервые мы слышим такие заявления. Это практически из той же серии "Арцах - историческая азербайджанская территория". Полагаю, было бы нелишним пригласить президента Азербайджана на празднование 2800-летия Еревана. Пусть на месте ознакомится с историей Еревана". И в этом контексте, он напомнил, что в этом году Армения отмечает не только 2800-летие Еревана, но и 100-летие Первой Республики и майских побед. Министр напомнил, что отец нынешнего президента Азербайджана, Гейдар Алиев, в свое время посетил Сардарапатский комплекс: "Может, однажды нынешний президент Азербайджана тоже посетит".

В тоже время, коснувшись переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, Налбандян в очередной раз напомнил о том, что Азербайджан постоянно пытается отказываться от достигнутых договоренностей. Он подчеркнул важность выполнения договоренностей, и отсутствие альтернативы переговорам.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрон о необходимости препринятия смелого компромисса для достижения прогресса в карабахском урегулировании, Налбандян напомнил, что у сопредседателей единый подход, который отражен в пяти заявлениях, в них говорится и о компромиссах. При этом, подчеркнул министр, статус может быть решен свободным волеизъявлением граждан и иметь обязательное международное значение.

Вместе с тем, коснувшись заявления главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании карабахского конфликта, армянский министр, в частности, заявил: "Что касается спекуляций поэтапного или пакетного урегулирования карабахского конфликта, то еще 20 лет назад подобная постановка вопроса по каким-то причинам могла бы иметь место. Но, сегодня нет каких-либо причин для подобного подхода, так как страны сопредседатели МГ ОБСЕ много раз заявляли, что конфликт должен быть урегулирован на основе тех принципов и элементов, которые были разработаны и представлены сторонам в качестве единого целого, то есть единого пакета. И попытки отделить одно от другого, сделают невозможным урегулирование проблемы. Но, пакетное урегулирование - и мы об этом неоднократно заявляли - должно иметь поэтапную имплементацию", - заключил Налабандян.