Понедельник, 29 Января 2018 20:05

АрмИнфо. <Я приму окончательное решение о своем выдвижении на пост президента лишь по окончании всех встреч с общественно-политическими кругами Армении>,- об этом в беседе с журналистами до встречи с представителями партии АРФ <Дашнакцутюн> заявил кандидат в президенты, посол РА в Великобритании Армен Саркисян.

Он сообщил, что помимо встреч с представителями политических сил запланированы встречи с общественными кругами, гражданским обществом, рабочими, представителями культуры, искусства и других слоев интеллигенции. <И лишь на основании этих встреч и по их итогам я приму окончательное решение>,- подчеркнул кандидат. На другие вопросы он отказался ответить.

Отметим, что недавно завершилась встреча Саркисяна с представителями выдвинувшей его Республиканской партии. Он представил свои проекты по развитию Армении и ответил на вопросы республиканцев.

Президентские выборы в Армении состоятся 2 марта. Президента изберет парламент 3/5 голосов, в случае второго и последующих туров ценз на избрание снижается.