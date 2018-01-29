Понедельник, 29 Января 2018 19:48

АрмИнфо. Кандидат в президенты от Республиканкой партии, посол РА в Великобритании Армен Саркисян только что завершил свою первую предвыборную встречу с представителями РПА.

Кандидат в президенты вошел и вышел в здание РПА незаметно от журналистов, и последние не смогли задать ему интересующие их вопросы.

После встречи, вице-спикер парламента Арпине Ованнисян сообщила, что Саркисян представил свои планы по развитию страны в случае избрания на пост главы государства и ответил на вопросы республиканцев. Депутат от курдской общины Князь Хасанов поинтересовался у кандидата об его отношении к вопросу нацменьшинств Армении.

В свою очередь Саркисян заверил, что в случае избрания, будет держать в центре внимания вопросы, волнующие нацменьшинства. В настоящее время, проходит встреча Саркисяна с представителями другой коалиционной партии АРФ "Дашнакцутюн".