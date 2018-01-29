|Кандидат в президенты от РПА только что завершил свою первую предвыборную встречу
|Глава МИД Армении: Создание механизмов расследования инцидентов может стать инструментом предупреждения напряженности в регионе
|Налбандян о ситуации в Африне: Армения обеспокоена возникновением нового очага напряженности в регионе
|Минтранс Армении уведомляет о прекращении движения транспорта на одном участке автотрассы Ванадзор-Алаверди-граница Грузии
|Глава МИД Армении не исключил возможности реализации рамочного соглашения с ЕС с 1 мая или 1 июня
|Налбандян: Заявления о причастности Нжде к фашизму - спекуляции
|Глава МИД Армении в очередной раз обратился к деятельности российского предпринимателя Рубена Татуляна
|Налбандян: Армяно-турецкие протоколы будут отозваны во временных рамках, отмеченных президентом Армении
|Налбандян: Армения делает всё возможное для сохранения военного баланса в регионе
|Казахстан провел открытые дебаты СБ ООН по Ближнему Востоку
|Специальная следственная служба возбудила уголовные дела в отношении сотрудников полиции и Следственного комитета Армении
|Серж Саргсян поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии
|Министр юстиции и представители Еврокомиссии обсудили процесс демократических реформ в Армении
|Банк ВТБ (Армения) - лидер по узнаваемости бренда в Армении
|НПО: в Армении 7 товарных групп подорожали из-за таможенных регулировок ЕАЭС
|В военном пантеоне "Ераблур" состоялись похороны Саркиса Ацпаняна
|Банк Анелик запустил новую услугу - обезличенный металлический счет
|Микеле Николетти: ПАСЕ готова поддержать любую деятельность, направленную на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Назначен новый начальник Уголовно-исправительного Управления Минюста РА
|ИНЕКОБАНК уверенно продвигается в лидеры
|Анализ: Запад предлагает народам, погруженного в хаос, исламского мира, аналог Вестфальского мира
|Династиии как атомы... вокруг Мецаморского ядра
|С 30 января по 3 февраля температура воздуха в Армении поднимется на 8-10 градусов
|Аналитик: Причины, поощряемого на Ближнем Востоке, хаоса связаны с более серьезными проблемами мировой политики
|Президент Армении: Наша армия - надёжный гарант армянского народа и важный компонент региональной стабильности
|В Арцахе погиб военнослужащий АО НКР Овсеп Григорян
|Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств
|Ардшинбанк по итогам 2017 года утвердился в TOP-3 по основным показателям
|Петр Микиска: Посольству Чехии в Армении очень важно дарить радость детям
|Посол Индии в Армении выделил перспективные сферы сотрудничества между двумя странами
|Калифорнийский сенатор призвал коллег из Сената и Ассамблеи противостоять лоббистским усилиям Азербайджана
|Навасард Kчоян вручил награды, отличившимся во время боевого дежурства, военнослужащим
|Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе споют в Ереване песни Алексея Экимяна
|Серж Саргсян принял участие в праздничной литургии посвященной Дню "Сурб Саркиса"
|Армянская молодежь провела предпраздничную акцию, посвященную дню покровителя молодых и влюбленных
|Офицеры Армии обороны Арцаха провели командные сборы
|21-27 января противник произвел по позициям Армии обороны Арцаха 2000 выстрелов
|НОК: Армения будет представлена на Олимпиаде 2018 тремя спортсменами
|ACBA-Credit Agricole Bank нарастил чистую прибыль за 2017г в 3 раза и закрепился в TOP-5 по основным статьям баланса
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|В Ереване с полным аншлагом состоялся вечер памяти Владимира Высоцкого
|Начальник Полиции Армении освободил от должностей двух коллег
|Вице-спикер НС РА: Весомая роль армянского народа в защите Ленинграда неоспорима
|Самвел Фарманян с трибуны ПАСЕ представил фактические доказательства содействия международного сообщества движению за независимость Карабаха
|Председатель парламента Республики Арцах принял делегацию Европарламента
|Глава МИД Арцаха и представитель британской организации The HALO Trust обсудили вопросы по гуманитарному разминированию
|В СНБ Армении в 2017 году возбуждено 45 дел по фактам незаконной миграции
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го января
|Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям
|В Армении ожидается понижение температуры воздуха
|Минсельхоз: ГМО продукты в Армении будут маркироваться и продаваться на отдельных прилавках
|ACBA-Credit Agricole Bank и ИНЕКОБАНК в рамках меморандума о сотрудничестве с Минсельхозом РА приступают к субсидированному агрокредитованию
|Прогноз: В 2018-м Россия продолжит обустраивать евразийское пространство
|Экс-министр обороны: Примитивные способы бомбежек арцахских позиций обусловлены стремлением Баку к экономии
|Председатель ПА ОБСЕ посетит Армению и Азербайджан для обсуждения карабахского конфликта
|Экс-министр обороны: Основы Армянской армии былы заложены в 1988 году с началом Арцахского движения
|Армянские депутаты с трибуны ПАСЕ подняли вопрос о привлечении к ответственности государств, по вине которых гибнут дети во время вооруженных конфликтов
|Армения ограничит курение в общественных местах: Нарушителям грозит административный штраф от 250-ти до 500 тыс.драмов
|Глава МИД Арцаха принял депутата Европарламента
|Канада ответила на ноту Баку: Оттава поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
АрмИнфо. Армения всегда выступала за увеличение возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом 29 января на подведении итогов 2017 года заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.
"Безусловно, если увеличить как число мониторинговой миссии, так и повысить эффективность их деятельности, то это может быть благоприятным с точки зрения снижения напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сказал армянский министр.
Глава МИД Армении напомнил, что соответствующая договоренность была достигнута в Вене, затем было сделано еще несколько предложений, на что дали согласие и Армения и Арцах, однако их не удалось реализовать из-за позиции Азербайджана. "В Кракове, на уровне министров была достигнута принципиальная договоренность сделать шаг вперед, увеличив на 7 человек команду Каспршика. После Кракова, Баку вновь молчит, о решении говорит Армения и сопредседатели. В феврале посредники посетят регион, посмотрим, какие будут развития. Будем надеяться, что эти договоренности будут выполнены и азербайджанская сторона в очередной раз не сделает шаг назад", - отметил министр.
Вместе с тем, коснувшись создания механизмов расследования инцидентов, Налбандян заметил, что об этом говорится как минимум последние 8 лет. "Предложение поступило от сопредседателей. Об этом говорилось и на Венской встрече. Мы пришли к тому, что структура должна быть создана. Но, Азербайджан вновь отказывается. Хотя посредники как минимум дважды говорили, что Армения согласна и дело за Азербайджаном. Вопрос остается на повестке. Будем надеяться, что в будущем это удастся сделать, так как это может стать важным инструментом не только с точки зрения расследования инцидентов, но и для предупреждения напряженности в регионе", - заключил глава МИД Армении.
|Кандидат в президенты от РПА только что завершил свою первую предвыборную встречу
|Глава МИД Армении: Создание механизмов расследования инцидентов может стать инструментом предупреждения напряженности в регионе
|Налбандян о ситуации в Африне: Армения обеспокоена возникновением нового очага напряженности в регионе
|Минтранс Армении уведомляет о прекращении движения транспорта на одном участке автотрассы Ванадзор-Алаверди-граница Грузии
|Глава МИД Армении не исключил возможности реализации рамочного соглашения с ЕС с 1 мая или 1 июня
|Налбандян: Заявления о причастности Нжде к фашизму - спекуляции
|Глава МИД Армении в очередной раз обратился к деятельности российского предпринимателя Рубена Татуляна
|Налбандян: Армяно-турецкие протоколы будут отозваны во временных рамках, отмеченных президентом Армении
|Налбандян: Армения делает всё возможное для сохранения военного баланса в регионе
|Казахстан провел открытые дебаты СБ ООН по Ближнему Востоку
|Специальная следственная служба возбудила уголовные дела в отношении сотрудников полиции и Следственного комитета Армении
|Серж Саргсян поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии
|Министр юстиции и представители Еврокомиссии обсудили процесс демократических реформ в Армении
|Банк ВТБ (Армения) - лидер по узнаваемости бренда в Армении
|НПО: в Армении 7 товарных групп подорожали из-за таможенных регулировок ЕАЭС
|В военном пантеоне "Ераблур" состоялись похороны Саркиса Ацпаняна
|Банк Анелик запустил новую услугу - обезличенный металлический счет
|Микеле Николетти: ПАСЕ готова поддержать любую деятельность, направленную на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Назначен новый начальник Уголовно-исправительного Управления Минюста РА
|ИНЕКОБАНК уверенно продвигается в лидеры
|Анализ: Запад предлагает народам, погруженного в хаос, исламского мира, аналог Вестфальского мира
|Династиии как атомы... вокруг Мецаморского ядра
|С 30 января по 3 февраля температура воздуха в Армении поднимется на 8-10 градусов
|Аналитик: Причины, поощряемого на Ближнем Востоке, хаоса связаны с более серьезными проблемами мировой политики
|Президент Армении: Наша армия - надёжный гарант армянского народа и важный компонент региональной стабильности
|В Арцахе погиб военнослужащий АО НКР Овсеп Григорян
|Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств
|Ардшинбанк по итогам 2017 года утвердился в TOP-3 по основным показателям
|Петр Микиска: Посольству Чехии в Армении очень важно дарить радость детям
|Посол Индии в Армении выделил перспективные сферы сотрудничества между двумя странами
|Калифорнийский сенатор призвал коллег из Сената и Ассамблеи противостоять лоббистским усилиям Азербайджана
|Навасард Kчоян вручил награды, отличившимся во время боевого дежурства, военнослужащим
|Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе споют в Ереване песни Алексея Экимяна
|Серж Саргсян принял участие в праздничной литургии посвященной Дню "Сурб Саркиса"
|Армянская молодежь провела предпраздничную акцию, посвященную дню покровителя молодых и влюбленных
|Офицеры Армии обороны Арцаха провели командные сборы
|21-27 января противник произвел по позициям Армии обороны Арцаха 2000 выстрелов
|НОК: Армения будет представлена на Олимпиаде 2018 тремя спортсменами
|ACBA-Credit Agricole Bank нарастил чистую прибыль за 2017г в 3 раза и закрепился в TOP-5 по основным статьям баланса
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|В Ереване с полным аншлагом состоялся вечер памяти Владимира Высоцкого
|Начальник Полиции Армении освободил от должностей двух коллег
|Вице-спикер НС РА: Весомая роль армянского народа в защите Ленинграда неоспорима
|Самвел Фарманян с трибуны ПАСЕ представил фактические доказательства содействия международного сообщества движению за независимость Карабаха
|Председатель парламента Республики Арцах принял делегацию Европарламента
|Глава МИД Арцаха и представитель британской организации The HALO Trust обсудили вопросы по гуманитарному разминированию
|В СНБ Армении в 2017 году возбуждено 45 дел по фактам незаконной миграции
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го января
|Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям
|В Армении ожидается понижение температуры воздуха
|Минсельхоз: ГМО продукты в Армении будут маркироваться и продаваться на отдельных прилавках
|ACBA-Credit Agricole Bank и ИНЕКОБАНК в рамках меморандума о сотрудничестве с Минсельхозом РА приступают к субсидированному агрокредитованию
|Прогноз: В 2018-м Россия продолжит обустраивать евразийское пространство
|Экс-министр обороны: Примитивные способы бомбежек арцахских позиций обусловлены стремлением Баку к экономии
|Председатель ПА ОБСЕ посетит Армению и Азербайджан для обсуждения карабахского конфликта
|Экс-министр обороны: Основы Армянской армии былы заложены в 1988 году с началом Арцахского движения
|Армянские депутаты с трибуны ПАСЕ подняли вопрос о привлечении к ответственности государств, по вине которых гибнут дети во время вооруженных конфликтов
|Армения ограничит курение в общественных местах: Нарушителям грозит административный штраф от 250-ти до 500 тыс.драмов
|Глава МИД Арцаха принял депутата Европарламента
|Канада ответила на ноту Баку: Оттава поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
|Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
|Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха
|Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
|Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
|Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
|Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
|Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
|Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
|Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
|Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
|Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
|Агаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитив
|Мецаморская АЭС функционирует под контролем МАГАТЭ и на этом можно поставить точку
|Расим Мусабеков: Покупая российское оружие, Азербайджан подкупает Россию
|Ахмет Ярлыкапов: Складывающаяся вокруг терроризма ситуация должна вызывать тревогу и в Армении
|GeoProMining-десять лет работы на благо страны,в авангарде золотодобычи
|Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
|С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
|Армения и Таджикистан отменяют визовый режим
|Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
|Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
|Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
|Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
|Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
|Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
|В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
|Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
|Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
|Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
|Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
|Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
|Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
|Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
|Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
|Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
|Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
|В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
|Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы "отслужил" в качестве референта Сержа Саргсяна
|Усилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателя
|Ереван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемы