Понедельник, 29 Января 2018 19:18

АрмИнфо. Армения всегда выступала за увеличение возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом 29 января на подведении итогов 2017 года заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"Безусловно, если увеличить как число мониторинговой миссии, так и повысить эффективность их деятельности, то это может быть благоприятным с точки зрения снижения напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сказал армянский министр.

Глава МИД Армении напомнил, что соответствующая договоренность была достигнута в Вене, затем было сделано еще несколько предложений, на что дали согласие и Армения и Арцах, однако их не удалось реализовать из-за позиции Азербайджана. "В Кракове, на уровне министров была достигнута принципиальная договоренность сделать шаг вперед, увеличив на 7 человек команду Каспршика. После Кракова, Баку вновь молчит, о решении говорит Армения и сопредседатели. В феврале посредники посетят регион, посмотрим, какие будут развития. Будем надеяться, что эти договоренности будут выполнены и азербайджанская сторона в очередной раз не сделает шаг назад", - отметил министр.

Вместе с тем, коснувшись создания механизмов расследования инцидентов, Налбандян заметил, что об этом говорится как минимум последние 8 лет. "Предложение поступило от сопредседателей. Об этом говорилось и на Венской встрече. Мы пришли к тому, что структура должна быть создана. Но, Азербайджан вновь отказывается. Хотя посредники как минимум дважды говорили, что Армения согласна и дело за Азербайджаном. Вопрос остается на повестке. Будем надеяться, что в будущем это удастся сделать, так как это может стать важным инструментом не только с точки зрения расследования инцидентов, но и для предупреждения напряженности в регионе", - заключил глава МИД Армении.