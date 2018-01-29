Понедельник, 29 Января 2018 18:56

АрмИнфо. Армения обеспокоена возникновением нового очага напряженности в регионе. Об этом 29 января на подведении итогов 2017 года заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос о действиях Турции в Сирии.

"Безусловно, вызывает беспокойство возникновение нового очага напряженности в регионе, который привел к человеческим жертвам, в том числе среди гражданского населения, есть раненые, в их числе и сирийские армяне. Это серьезный повод для беспокойства", - сказал Налбандян.

Вместе с тем он подчеркнул, что достигнутые в борьбе с ИГ и другими террористическими группировками успехи внушали надежду, что установится мир и стабильность в Сирии. "Между тем, возникновение подобного рода очага напряженности может стать серьезным препятствием в процессе установления стабильности. Мы сторонники того, чтобы спорные вопросы решались путем переговоров, с использованием международных площадок, задействованных по этой теме. Я имею ввиду и Женевский, и Астанинский процессы. Сегодня в Сочи стартовал сирийский Национальный конгресс, являющейся еще одной важной международной площадкой, которая, будем надеяться, позволит достичь стабильности и мира, и решения вопросов посредством сирийского диалога", - заключил он.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позже заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.