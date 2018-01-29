Понедельник, 29 Января 2018 18:19

АрмИнфо. Подписанное между Арменией и ЕС всеобъемлющего и расширенного соглашения - важная веха в двусторонних отношениях. Об этом 29 января, подводя итоги 2017 года, заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

При этом глава армянского внешнеполитического ведомства констатировал, что сегодня нужно подвести итоги пройденного пути и очертить дальнейшие шаги. "Сегодня мы акцентируем внимание на ратификации этого важного документа. Армения заявила о шагах для ратификации этого документа до апреля. Но, будем стремиться быть на шаг впереди. Будем надеяться, что без каких либо препятствий документ будет ратифицирован и другими европейскими странами. Но уже нашей ратификацией, в соответствии с процедурами, может начаться временная реализация соглашения. Возможно, что реализация начнется с 1 мая или 1 июня. Мы также продолжим нашу активную вовлеченность в программах, к которым Армения уже присоединилась или планирует присоединиться", - сказал глава МИД РА.

Коснувшись утверждений Азербайджана о том, что в Брюссельской декларации, якобы, отдано предпочтение пункту о территориальной целостности государств, Налбандян подчеркнул, что это не так. "Эта декларация является продолжением рижского документа, в котором четко указано содействие работе сопредседателей МГ ОБСЕ, и делается ссылка на заявления глав государств стран-сопредседателей. Более того, Брюссельский документ более компактный, и в нем нет пунктов по отдельным конфликтам. Более того, Верховный представитель ЕС Федерика Могерини выступила с заявлением, в котором выразила поддержку МГ ОБСЕ", - заключил министр.

Отметим, что 12 января Эстония ратифицировала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом, тем самым став первой из 28 стран ЕС, завершившей этот документ. Соглашение было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе на саммите Восточного партнерства ЕС.