Понедельник, 29 Января 2018 18:13

АрмИнфо. Российский предприниматель армянского происхождения Рубен Татулян (Робсон) занимал пост внештатного советника главы МИД Армении с середины 2016 года до конца 2017 года, впоследствии он был отстранен от этой должности.

Об этом 29 января на подведении итогов 2017 года заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, в очередной раз отвечая на вопрос о том, занимал ли Татулян пост советника главы МИД РА и какие советы он давал. По словам главы МИД РА, Татулян активно оказывает содействие армянам, проживающим в Южных регионах России.

Примечательно, что из слов главы МИД РА становится очевидно, что Татулян был освобожден от занимаемой должности сразу после того, как в интервью российским СМИ он заявил о том, что является советником главы внешнеполитического ведомства Армении.

Отметим, что российский предприниматель армянского происхождения Рубен Татулян (Робсон) имеет неоднозначную репутацию. В декабре 2017 года Министерство финансов США ввело санкции против предпринимателя, обвиняя его в финансовой поддержке "воров в законе". Последний в своем недавнем интервью опроверг эту информацию, заявив, что ему неинтересно, какие санкции ввели против него Соединенные Штаты, и что будь его воля, он бы предпочел вообще не видеть на карте мира такое государство, как США. При этом он заявил, что является советником министра иностранных дел Армении.

Сразу после скандального интервью Татуляна МИД РА устами своего пресс-секретаря Тиграна Балаяна опроверг его заявление, заверив, что Татулян в свое время являлся внештатным советником министра ИД РА, однако теперь таковым не является. Тем не менее, Татулян обладает диппаспортом РА.